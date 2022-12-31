【珍寶珠特色】東涌商場Chupa Chups天地 6大打卡位/主題精品店/Lolly Talk宣傳

小時候愛吃珍寶珠，圓圓的糖及小棒包裝給人可愛又甜蜜的感覺，不少劇集女主角都會調皮地吃著珍寶珠和男主角打情罵俏， 也希望感受甜美氣氛及熱愛珍寶珠的你，東薈城名店倉與世界知名糖果品牌Chupa Chups珍寶珠聯乘，由即日起至2023年1月2日期間推出FUNtastic World主題活動，共渡歡度甜蜜又好玩的歡樂時光，讓大小朋友親身體驗珍寶珠製作過程。

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6個珍寶珠打卡互動場景

場內特設6個色彩繽紛、潮人打卡必到的珍寶珠互動裝置，包括2樓天橋的5米高珍寶繽FUN熱氣球、2樓中庭廣場滿FUN棒棒禮堂、甜香滿溢的棒棒糖製造機、滿FUN包裝站、超巨型珍寶珠，以及2樓鄰近cdf Beauty的棒棒糖繽FUN牆。連Lolly talk成員也到此打卡推廣。

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珍寶珠系列商品

商場更設世界知名糖果品牌Chupa Chups一一全港首間集海外產品的珍寶珠無限FUN快閃店，發售近60款主題精品，包括Pop Mart珍寶珠2022新版系列公仔，亦有首度在港發售的珍寶珠泰國版產品。CLUB CG會員憑1,000積分，換領限量版「東薈城名店倉X珍寶珠」手機支架一個。

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電子消費換限量版聖誕禮品

2023年1月3日期間，CLUB CG會員本人於東薈城名店倉指定商戶即日以電子貨幣消費滿指定金額，即可換領「東薈城名店倉 x 珍寶珠」限量版聖誕禮品及指定商戶無消費門檻之現金券。

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作者、責任編輯：黃依情

【原文：東薈城名店倉 X 珍寶珠 FUNtastic World 6大打卡位 + 全港首間珍寶珠快閃店 】（收費文章）

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