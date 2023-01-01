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【城寨好去處】 「九龍城食、買、玩」 泰菜潮州風味逾百間 合推過百萬飲食禮品優惠

精明消費 15:00 2023/01/01

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九龍城為本港文化最多元的地區之一，更有著「小泰國」和「小潮州」之稱，不少人都愛到該區吃泰菜和到處逛逛。香港九龍城工商業聯會即日起至1月16日推出「九龍城食、買、玩」活動，聯乘九龍城區內過百家商戶及特色食肆，推出總值過百萬元優惠、禮品、優惠及現金券，玩手機遊戲捕捉虛擬怪物AMIGO，更能赢取商戶及食肆送出的特色餐飲或禮品。

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盡享過百萬優惠
九龍城特色食肆林立，以折扣優惠吃到不同美食及購物、參觀九龍寨城、宋王臺古蹟，絕對是理想活動。百間商戶參與「九龍城食、買、玩」並提供多款折扣優惠，包括一系列充滿節日色彩的特色美食，為冬日帶來一點暖意。透過支付寶及中國移動香港MyLink，免費領取多間商戶的電子優惠券，就能優惠價購買電子現金券，享受各種消費折扣:

例如大和堂咖啡店，店鋪由中醫館改建而成，更集合中西文化，把茶餐廳蛋牛治改良，推出全新安格斯麻辣三文治
另一間「城寨風味」，主打大江南北懷舊菜式的，就推出城寨滿盆選用鮑魚、花膠、金蠔、元蹄等16種矜貴食材製成，堅持以傳統烹調方法炮製，是慶祝新年不二之選。

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捉怪物赢取豪華盛宴
下載手機App「圍威喂WhereWeWow」，透過實境互動遊戲，於九龍城不同角落捕捉虛擬怪物AMIGO，獲得金幣或鑽石，換取由參與商戶及食肆送出的特色餐飲或禮品，包括價值$8,888的「成寨風味」金鑽盛宴、小曼谷海鮮燒烤午市2人套餐、黃珍珍泰國菜館及食得妙私房粵菜午市2人套餐等。

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作者、責任編輯：黃依情

【原文：九龍城工商業聯會推食買玩活動 送總值逾百萬元優惠及現金券 】（收費文章）

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欄名 : 消費錦囊

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