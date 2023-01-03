購物狂如何戒癮並存錢？ 6個「不消費實驗」助達目標

存錢和減肥可謂人生兩大難題，要達成這兩個目標，除了要有持之以恆的强大毅力，還要有正確高效的方法。理財書《The Year of Less》中討論到，「1年不消費，人生會發生什麼事？」書中的答案是「多出50萬元、減重13公斤、出了一本書和找回快樂的自己。」這本書的作者是Cait Flanders，她曾經也是一名購物上癮的月光族，在進行為期一年的「不消費實驗」後，達成了有存款也變美的目標。



致富和變美相信也是不少年輕人的終極目標，她是如何達成目標？即看以下她執行的6個「不消費實驗」。

1. 「斷、捨、離」

這是近年來經常提起的一種良好的生活習慣，其實這也是理財致富的開始。首先，要清理家裡多餘的物品，捨棄不需要的雜物，從而也可以脫離對物品的執著。其次，在清理過程中，也能清楚已經擁有的東西，認清之前的購物浪費。很多人不斷購物是因為覺得著數、值得，而不考慮自己已經有很多，捨棄過程正好激勵並約束自己的消費行為。



2.列明物品的明細

很多人常常會將買了的東西放在不顯眼的櫃内，完全忘記它們的存在，從而不斷重複購買。Flanders建議，要清點並記錄自己有的物品，例如鞋櫃裡有多少鞋、冰箱有多少飲料、厠所有多少沐浴乳等，要記下有多少存貨，避免自己一直重複買，直至用完再購買，這能節省一部分生活開支。



3. 列出不同類型的購買清單

將購買清單分為「必須品」、「非必需品」和「可購買項目」。這樣就可以簡單明確看到自己的需求，至於「可購買項目」，要視乎存款的多少和評估最近會發生什麽用錢的事情，再決定增加或減少。



4.不要關注商店優惠消息

為避免自己看到商店優惠的消息忍不住購買，不妨嘗試不要關注商店優惠的消息，取消社交媒體上追蹤的優惠店家，不再被眾多特價商品誘惑，就能更快達到期望的目標。



5.開設獨立存款賬戶

重新開設一個存款賬戶，每個月存入一定金額，限制自己的消費。Flanders建議，將每次克制消費節省的錢存入，或將變賣家中閑置物品所得收入存入，都是可取的做法。她還提出可以在自己的銀包或信用卡上貼上便條紙，寫上「我真的需要購買這個嗎？」類似文字，時刻提醒自己在購物前三思，避免衝動消費。



6.告知家人朋友

為了更好執行限制消費的目標，可以將自己的目標和計劃告訴家人朋友，在自己衝動消費時，有人可以及時阻止。Flanders説道，知道的人愈多，就愈能堅持，因為這已經不止是都自己守承諾，也是給支持自己的人一個交代。

責任編輯：梁政琪

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