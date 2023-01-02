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【好去處】KKday澳門旅遊現金券半價　抵玩TeamLab、摩天輪及酒店自助餐

精明消費 15:00 2023/01/02

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澳門早前宣布放寬入境限制，轉為「5+3」居家隔離，核酸陰性證明亦增至72小時前進行，有望開關。KKday現推出半價優惠購買澳門旅遊現金券，亦有多款活動套票推介，可為未來的澳門之旅做好準備。

由即日起至2023年1月20日，購買面值$100的澳門旅遊現金券，可享限時5折優惠，只需$50即有交易。購買後隨即會收到折扣碼，在KKday站內選購任何澳門旅遊產品可即時抵扣$100，現金券的使用有效期為2023年6月30日，限量1,000張，售完即止。

部分推介活動包括澳門威尼斯人度假村內的澳門TeamLab超自然空間門票，KKday優惠價最平由$179起，使用現金券後，更只需$129即可訂購。場內設高至8米的超巨型作品群，佔地達5,000平方米的藝術世界，讓訪客體驗沉浸式互動藝術。

限定B.Duck主題的8字摩天輪包廂體驗亦有優惠，使用現金券後只需$348，8人乘搭人均只需$43.5。高130米、全球最高的8字形摩天輪，可把澳門景致更盡收眼底。另外還有澳門JW萬豪酒店的名廚都匯自助餐、澳門旅遊塔上的360°旋轉餐廳自助晚餐、澳門勵宮巴黎餐廳自助餐及新濠鋒酒店「澄」水療的60分鐘24K金按摩油全身按摩體驗等。

「感受澳門樂無限」活動主頁：

https://bit.ly/3vajp6r

 

作者、責任編輯：張頌婷

【原文：KKday澳門旅遊現金券半價 抵玩TeamLab、摩天輪及酒店自助餐

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欄名 : 消費錦囊

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