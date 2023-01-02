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【加密貨幣】富達申請元宇宙商標 涵蓋NFT及元宇宙投資

個人增值 16:00 2023/01/02

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加密貨幣過去一周區間上落。法庭文件顯示，前 FTX 首席執行官 Sam Bankman-Fried 從 Alameda Research 借款數億美元，購買了他在交易應用程序 Robinhood Markets (HOOD) 中的股份。Solana (SOL) 自 2021 年 2 月以來首次跌破 10 美元。比特幣於周五報 16,618 美元，一周下跌1.1%。以太幣一周下跌1.1%，周五報 $1,227美元。

資產管理公司富達（Fidelity）在12 月 21 日已向美國專利商標局 (USPTO) 提交了三項元宇宙相關商標申請，範圍涵蓋NFT和NFT市場和元宇宙投資服務等。

加密貨幣交易所 Kraken 表示，由於日本目前的市場狀況加上全球加密貨幣市場疲軟，公司將在明年1月底停止在日本的業務。

以上介紹僅供參考，是否值得投資還請各位讀者自行判斷。

Ix加密貨幣指數受整體加密貨幣市場消息及氣氛影響，周五報4001點，一周下跌1.8%；ix比特幣指數報4014點，一周下跌1.1%；ix以太幣指數報10302點，一周下跌1.1%。ix 比特幣現價指數報16618點，一周下跌1.1%；ix以太幣現價指數報1199點，一周下跌1.1%。

指數 指數水平（點）* 一周變化
ix加密貨幣指數 4001 -1.8%（-74）
ix比特幣指數 4014 -1.1%（-46）
ix以太幣指數 10302 -1.1%（-112）
ix比特幣現價指數 16618 -1.1%（-191）
ix以太幣現價指數 1199 -1.1%（-13）
*截至2022年12月30日。為方便比較，3隻ix加密貨幣指數均採用相同的起始日及基準水平(2018年12月3日為1000點)。ix加密貨幣現價指數系列為整個加密貨幣市場最具代表性的加密貨幣提供以美元實時計算的價格，指數以10間交易所(每季度檢討)的平均價格計算並每隔5秒更新一次。它們專為按市值計價使用而設計。

 

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撰文 : 許慧儀 得利通（數字科技研究）研究員

欄名 : 得利數字

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