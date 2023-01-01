【2023展望】吹響反攻號角 精選17隻港股 2023年有攻有守

即將踏入新一年，每年來到這個時候都會讓人有重新出發的感覺。2022年港股累跌逾15%，不少投入股票市場的投資者都難逃「損手」命運。展望2023年的港股市場，投資者可以如何重整旗鼓，哪一個板塊值得看高一綫？以下列出3位專家—東亞銀行財富管理處投資策略師陳偉聰、光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基及香港股票分析師協會主席鄧聲興，對2023年港股的前景分析，以及他們對進取型及保守型選股策略的見解。

疫後復常 港股睇高一線

三位專家都不約而同地認為內地放寬疫情防控政策後的經濟復常，將會對2023年的港股有很重要的影響。林樵基認為，雖然全球經濟有衰退機會，但在內地通關可期再加上寬鬆的財政政策下，中港兩地的經濟表現可望較為樂觀。另外，鄧聲興指息口有望在第一季見頂，將有利股市的表現。

不過，東亞銀行財富管理處投資策略師陳偉聰則表示，在內地初期全面放寬防控政策時，要有心理準備會在短期內出現大規模爆發的情況，不排除港股在一開局的時候會因而出現調整。但參考其他地方，例如韓國及台灣的情況，在放寬防疫政策的2至3個月後就會出現群體免疫，再加上在中央「穩經濟」的論調下料新一年的GDP目標不會定得太低，相信2023年中國經濟表現會較2022年好，估計上半年恒指有望重回21,800點。

■專家2023年港股進取保守之選■

▼ 點擊圖片放大

進取型投資策略

進取的投資者若想投資較為值博的股票，陳偉聰建議可以看準內地放寬疫情防控政策這一主題，投資內地旅遊、航空及消費相關板塊。

林樵基則補充，中國防疫封鎖政策解除將有助帶動內需股，在疫情時期的滯後購買力將有望在2023年釋放，看好安踏體育 （02020） 、周大福 （01929） 、華潤啤酒 （00291） 及百威亞太 （01876） 等消費股。

另外，他又指科技股或新經濟股可望看高一綫，主要是因為經過了2022年的深度調整後，現時中國的科技股估值正處於相對低位，市場的投資興趣正在回升。在信息科技領域方面，看好阿里巴巴 （09988） 、騰訊 （00700） 等股票；在硬件板塊則看好聯想集團 （00992） 及舜宇光學 （02382） ；在半導體方面，看好中芯國際 （00981） 。

他亦看好內房及內銀股。中國當局在銀行貸款、債券發行和股權融資方面不斷加大政策支持，預計將扭轉住宅物業交付和銷售的悲觀現狀。該行預計2023 年中國將繼續致力於確保房地產市場的穩定發展，放鬆房地產融資相關的政策仍將延續，同時預期更多措施將推出，以確保房地產市場的平穩復甦。而內銀將受惠於房地產行業貸款恢復強勁增長，進而帶動利潤增長。在內銀方面，該行看好建設銀行 （00939） 、中國銀行 （03988） 及郵儲銀行 （01658） 。內房則看好中國海外發展 （00688） 、華潤置地 （01109） 、碧桂園 （02007） 及龍湖集團 （00960） 。

他又指在加息的環境下，淨息差擴闊亦有利本港銀行股板塊，尤其看好恒生銀行 （00011） 及中銀香港 （02388） 。

保守型投資策略

對於保守的投資者，鄧聲興指2022年在加息的影響下，銀行存息高企，令收息股的吸引力大減，而在2023年息口見頂的情況下，收息股的吸引力有望提升，例如房託股領展 （00883） ，以及三大中資電訊股—中移動 （00941） 、中國聯通 （00762） 、中國電信 （00728） 。

林樵基除了都有推介電訊股之外，他認為亦可選擇公用股收息，例如中電 （00002） 及港燈 （02638） 的價格已回調很多，加上盈利好轉有可能會增加派息，更預料股票上升的機會大於跌。

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經