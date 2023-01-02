2022年你學會了什麼？踏入2023年5件必定要做的事

在剛過去的2022年，你學會了什麼？踏入2023年，投資路上有什麼是你今年一定要做到的？2022年環球金融市場風雲變色，10多年未見過的加息潮與高通脹、歐洲突如其來的戰事、英鎊日圓創下新低、中國防疫政策急轉彎，在梳理這些事件後，以下是2022年的教訓及2023年可以改善的地方。

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保留現金

不用多說，如果經濟衰退、高通脹、失業、股市熊市等接腫而來，荒亂之際只有現金為王。2023年的投資市道可能會有好轉，但千萬別忘記2022年的教訓，就算重回牛市也要僅記保留現金，及建立能夠應付12-18個月開支的應急基金。

盡早計劃退休

通脹高企令不少人計劃延遲退休，或者有不少退休人士要重投職場，4%法則難以再保證你能安享晚年，唯一的辦法是再提早進行退休規劃，計算退休後每月開支。

保持長線投資

許多人被今年的熊市嚇怕，就連MPF都一律改為保守基金，但其實在熊市離場，很大機會是高買低賣。最好的方法是維持投資，不過要看長線，同時趁機把短線投機的投資組合出清，才不會在低位中拋售，又錯過反彈浪。

避免過度集中

2022年重倉能源股或重倉科技股，可能是天與地的分別。去年的市況教訓我們不要再集中投資在某一版塊。放大一點看，今年股滙債皆跌，如果手頭上有足夠彈藥，何不再擴闊投資範圍，趁現在建立最廣泛的持倉，以應對下一個跌浪。

投資於健康

無論投資、儲蓄、努力工作賺錢，目的都是讓生活過得更好，病毒教了我們的事，是應當放慢腳步，不要讓自己太勞累，同時加大投資於健康，避免因病致貧。

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