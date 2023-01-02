精選10大2023年驚奇預測 美國減息2厘？比特幣跌剩5000美元？

2022年是全球投資者過得最不容易的一年，也是見證歷史的一年。疫情持續發酵、俄烏衝突、歐洲能源危機、10多年來罕見的加息潮及通脹潮。這些都是《X檔案》也拍不出來的事。2023年又會帶給我們什麼驚喜？雖然著名的投資大師Byron Wien還未發表2023年10大驚奇，但已有不少金融界人士發布新一年的預測。以下精選目前為止的10大2023年驚奇預測。

精選2023年10大驚奇預測

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1. 美聯儲減息2厘

早前，渣打銀行發佈年度金融市場驚奇預測報告，當中列出2023年8大市場潛在變數，其中包括美聯儲將會減息2厘。首席策略師Eric Robertson稱，根據經濟數據，收緊貨幣政策過快，在明年上半年遭受嚴重衰退後，美聯儲有可能迅速轉向寬鬆的貨幣政策，將減息2厘。



2.英鎊步入牛市

摩根士丹利指出，過去幾個月市場都普遍看跌英鎊，對2023年的經濟增長展望也不樂觀。高漲的能源價格、持續緊縮的政策和疲軟的經濟增長都成為英國經濟向好的阻力。但大摩指出，有3個潛在因素推動英鎊上漲，給市場帶來動力：

能源價格大幅下降將是一個關鍵的驅動因素

勞動力供應的回歸

透過超額儲蓄或推升薪資增長，促進消費

3.日圓大反彈 兌港元升至7.8算

摩根大通資產管理固定收益部全球主管Bob Michele預測，如果日本結束收益率曲綫控制（YCC），可能會導致日本國債收益率和日圓飆升，可能會導致很長一段時間的資本回流開始。



施羅德亞洲多元資產團隊最高主管Keiko Kondo也預測2023年日圓會轉強，目前日本央行動用外匯干預匯率貶值，不要讓其貶值太快，相對其他亞洲貨幣，日圓開始升值時間會比較早。



4.比特幣將暴跌至5000美元

渣打銀行全球研究主管Eric Robertsen報告表示，比特幣將暴跌至5000美元，到時會有更多加密貨幣製造商和交易所發現自己資金短缺，導致投資者對加密貨幣的信心崩潰，並將市場焦點會轉向黃金。

在一些備受關注的公司遭遇倒閉，對幣圈造成巨大影響，比特幣今年已經大幅下跌。其中包括最近已申請破產的加密貨幣交易所FTX，其後將會持續對市場帶來影響。

5.金價衝上3000美元

Robertsen還説道，比特幣的暴跌與黃金的上漲是同時出現，隨著加密貨幣進一步下跌，在市場波動時期，投資者更傾向於在安全資產尋求穩定，黃金便重新成為比避風港首選。

每年都會對全球提出「超前瞻」預測的歐洲盛寶銀行最新對2023年預測報告指，受到減少外匯儲備持有、偏好黃金的戰爭經濟心態增強的地緣政治背景影響，現貨黃金將升至3000美元以上。

6.中國股市全球最強

隨着疫情防控政策優化，中國會經濟會逐步回到正軌。摩根士丹利中國首席股票策略師王瀅直言，過去9個月中國股市投資回報率顯著下跌，他們認為明年和後年，中國的投資回報率會逐步回升，從而進一步吸引全球投資者重新進入中國市場，中國經濟將重啓增長模式。

澳洲投資公司Sintra Capital的投資組合經理Tony Sutton預測，中國股市在2023年將會愈來愈強。雖然之前中國的清零防疫措施令其他國家對中國股市望而卻步，但隨著中國逐步開放，情況將會逐步好轉。

7.經濟硬着陸 標普500指數大跌

央行過度緊縮的政策增加了經濟衰退的風險，市場普遍傾向於相信各國央行的政策將迅速轉向，經濟將會軟着陸，但富達國際有不同方向的預期。

富達國際亞太區主管Marty Dropkin稱，該行仍然認為2023年最有可能出現硬着陸，因為各國央行已不再採取以往不惜一切代價應對疫情的寬鬆貨幣政策。該行還指出，儘管有現象顯示美國消費者承受壓力愈來愈大，但經濟數據還未完全反映在市場上，若美國經濟增速突然減慢，明年標普500指數會大幅大跌。

8.特朗普出山 領導共和黨2024年撼拜登

美國前總統特朗普宣佈再次競選，此前他在2020年大選中失敗，而這次他力爭重新入住白宮。他有忠實支持者作為群眾基礎，并且這些支持者中許多人都在共和黨内位高權重。雖然他仍受到在疫情中的失誤和引起國會騷亂的指控，在CNN水晶球預測投票中，有人預測特朗普會出山 ，領導共和黨2024年撼拜登 。

9.Tesla市佔率大跌 淪為普通品牌

市場研究調查機構S&P Global Mobility數據顯示，截至第三季，Tesla仍是最暢銷電動車品牌，但市佔率逐年下降，隨著愈來愈多競爭車款出現，將會對其主導地位造成一定威脅。

全球諮詢公司ICF交通電氣化高級總監兼氣候中心高級研究員 Stacy Noblet 預測了這一點，Tesla將會面臨市佔率大跌 ，特斯拉新電動車銷量的市場份額自2017年以來首次下降到40%以下。電動車市場上還有很多其他參與者在擴大銷量，Tesla只是其中一個汽車品牌。

10.2022年的大輸家 會是2023年的大贏家

2022年是股市最艱難的一年，伴隨不斷上升的利率、經濟衰退的擔憂和地緣政治衝突等因素。美國南卡的註冊財務分析師Matthew Frankel預測2023年股市發展將會截然相反，迎來利好的一年。政府成功控制通脹的速度比投資者預想要快，當通脹得到緩解，利率就會相應下降，回到正常水平。其次，2022年行業的大輸家將在2023年成為大贏家，例如電子商務、房屋建築商等。

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