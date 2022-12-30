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三星雙旗艦表現未如理想 難挑戰蘋果高端地位

個人增值 16:23 2022/12/30

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近日手機市場淡靜，除了內地手機品牌趕在年底推出了新的旗艦手機外，主流品牌都沒有推出新產品，當中蘋果仍然為促銷iPhone 14系列而努力，而三星電子也開始為年初推出的S22系列清貨，為即將上市的S23系列鋪路。不過，三星近年的雙旗艦策略似乎未能為公司從蘋果搶佔更多高端用戶的市場份額，相反不少人更看中了三星的中下價市場產品，例如千多元的A13系列便成為不少家長買給孩子的5G手機。

旗艦銷量不及中下價產品

事實上，雖然三星一直對雙旗艦即Galaxy S及Galaxy Z 投放大量宣傳推廣的資源，但銷量其實遠遠不及公司其他的中下價產品，而這也是三星成為全球領先手機品牌的原因。不過，銷量多不代表收入高，由於低價手機貢獻較多，三星的手機收入不及蘋果。

據市場研究公司Counterpoint的最新數據顯示，於今年第三季全球手機的平均售價上升10%，但整體市場收入則跌3%。這反映了儘管市場推出了不少貴價旗艦手機，例如iPhone 14和Galaxy Z Fold4，但未能進一步推動收入上升，皆因更多人選購售價較便宜的入門機款，影響旗艦手機市場。

今年第三季度三星智能手機的ASP同比僅增長2%，而整體手機銷售收入更按年下跌4%，主要是因為上半年旗艦S22系列銷量不如預期有關。據報今年S22系列的銷量不超過3000萬部。儘管兩部摺屏手機的出貨量急升2倍，但因S22系列表現低迷，導致三星手機收入下跌之餘，於全球智能手機市場份額也下降0.2%。

相反，蘋果在iPhone 14 系列推出後，第三季的銷售額按年增長10%，平均售價按年增長7%。這相信是大部買機的用家都選擇售價較高的iPhone 14 Pro所致。根據市場研究公司 Omdia 的數據，截至第三季度，三星電子和蘋果智能手機的平均售價分別為 383 美元和 959 美元。

摺痕未解決  有礙三星挑戰蘋果

三星一直希望以摺屏手機來區隔與蘋果iPhone在高端市場的競爭，但可惜的是，摺屏手機售價高昂，加上技術仍未完全克服礙眼的摺痕，令三星的如意算盤未能打響。不過，在其他中國品牌加入戰團下，摺屏手機的市場也開始增長。Counterpoint預期全年出貨量達1490萬部，較去年同期急升63%。今年首三季出貨為950萬部。該機構更指出，雖然摺屏機佔整體手機市場份額不足2%，但若在高端手機來比較，則已達到雙位數份額，預計明年更會達到20%水平。

摺屏手機當然有其好處，例如屏幕更大視野更佳，但廠商似乎都沒有從用家角度出發，設計出最適合摺屏手機的應用方法，加上摺痕未能解決，都有礙三星以摺屏機挑戰蘋果高端霸主地位。

 

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撰文 : 薑餅人

欄名 : 電玩透視

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