435.8萬賓利Bentayga長軸距版　首創自動溫感航空座椅

▲ 賓利推出435.8萬起的Bentayga長軸距版，首創自動溫感航空座椅。

賓利（Bentley）於2020年中推出的SUV Bentayga，是近年香港豪華頂級老闆車的熱門選擇之一。但「高處未算高」，廠方上月再推出一部升級版的Bentayga Extended Wheelbase（EWB）長軸距版，除車長加長180mm外，更配備了全球首創自動溫度感應功能等的新款航空座椅套件，更添奢華格調。

▲ Bentayga Extended Wheelbase（EWB）長軸距版。

▲ 賓利推出Bentayga Extended Wheelbase長軸距版，軸距及後排車廂增加了180mm，標配車價為435.8萬起。

超豪華SUV Bentley Bentayga首款車型於2015年面世，7年來推出多款不同動力配置及升級車款，依然深受用家歡迎。來到今代Bentayga EWB長軸距版，外形上是承襲了第二代Bentayga，並採用了靈感源自Flying Spur車系的垂直格柵設計，由獨特黑色網狀格柵與亮面鍍鉻垂直飾條組成，極具型格。

▲ Bentayga Extended Wheelbase（EWB）長軸距版。

▲ 經重新校準的全景天窗，向後移動了125mm，營造出自然舒適的後排乘坐氛圍。

新車軸距也由原本的2,995mm加長至3,175mm，這額外增加了的180mm長度全位於後艙，令後排空間更寬敞，奢華感大增。與同廠的Mulsanne系列相比，Bentayga EWB還增加了10mm的頭頂空間，但車頂綫卻比同級車型低100mm，令整體外形更Sporty。

溫感調節座椅

今代的Bentayga EWB設有3種座椅布局選擇，包括全新的4+1、4及5座。當中最值得車迷留意的，是全新引入的航空座椅套件（Bentley Airline Seat Specification），具備22種調節模式、全球首創的自動溫度感應功能及坐姿調節科技，先進程度是當今數一數二。

▲ 新車首次加入電動關閉車門功能，乘客可以在後排中控台面板操控車門開關，非常方便。

▲ 全新的航空座椅可作3D立體式按摩，還加入了額外座墊、延展座墊、腰背部支撑調節及電動調節頭枕高度等功能。

這套自動溫感系統支援6個溫度基準設定，可自動測量車廂及椅墊的溫濕度，並調節加熱通風功能以達至舒適的溫度。

坐姿調節系統則有全座椅、扭轉及椅背3種模式選擇，內置高靈敏度的新款按摩氣囊，可感應乘客腿、肩及腰部的壓力變化，再微調座椅為乘客減壓。

▲ 前座後方設有可展開式的腳踏板，讓乘客盡情放鬆，但只限副駕席後座乘客。

多項選裝配置

內櫳走簡約奢華路綫，椅背頂部的菱形設計以對稱式地向外延伸，但車門飾面就採用非對稱設計，以突出車廂的空間感。

▲ 發布會當日展出的是Azure版，配置雙色真皮3幅加熱式軚環，標配為單色。

▲ 中控台與Bentayga V8設計大致相同，有傳統賓利B字皮革波棍。（黃建輝攝）

而菱形格內的真皮飾面則有直徑小於1mm的穿孔設計，加上刺繡級的精細縫綫，令菱形絎縫飾面更突出、更富柔軟質感，且別樹一格。

Bentley EWB亦是首款採用金屬裝飾塗層（Metal Overlay）內飾面板的Bentayga車型，這內飾曾在Continental GT Mulliner出現過，於長軸距版內屬選配，可用於副駕席前方的飾板及4個車門的面板上。

▲ 後排乘客可以觸控式遙控裝置來調節座椅傾斜角及其他功能，最大可後仰 40 度。通風系統亦僅在感應到後排有乘客時才啟動，以減少噪音。

除標配的新型瀑布式照明內飾燈組外，還可選配Bentley Diamond Illumination，即前後車門合共34組的LED氣氛燈，令整體感覺更優雅。

設首發限量版

動力方面，新車搭載4.0升V8雙渦輪增壓引擎、8速雙離合器自動波箱，以及電子全時四輪轉向系統，達至最大馬力550PS、峰值扭力770Nm，最高時速為290km/h，由0至100km/h加速僅需4.6秒。

▲ 搭載4.0升V8雙渦輪增壓引擎，最大馬力550PS。

除車價435.8萬起的標配型號外，Bentayga EWB另有Azure及首發限量版First Edition兩個版本。前者會有專屬的標誌，並配置了22吋10輻式定向車軨、亮面泵把下格柵、Azure字樣刺繡及徽章，並可選配絎縫座椅、氣氛燈、加熱式軚盤等。

而First Edition則可選配Bentley Diamond Illumination、面板金屬飾件、Naim for Bentley高級音響系統等，亦有專屬刺繡、鑲嵌飾件及徽標，更個人化。

▲ 車尾箱空間夠寬敞，同樣設有免觸控電動開關功能。

規格表

售價：$4,358,000起

車型：5門5座位SUV

引擎：3,996cc雙渦輪增壓V8引擎

最大馬力：550PS / 6,000rpm

最大扭力：770Nm / 2,000-4,500rpm

傳動：8速雙離合器自動變速、全時四驅

車身：5,305 X 2,222 X 1,739mm

輪軸距：3,175mm

0-100km/h加速：4.6秒

極速：290km/h

查詢：賓利香港－錦龍（2111 1798）