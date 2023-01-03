Holly Brown中環店炒雪糕第二杯半價 Lady M Melody新春糖果禮盒早鳥優惠

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. Holly Brown：中環店限定 炒雪糕第二杯半價

Holly Brown中環店最後營業日為12月31日，為答謝顧客支持，推出兩日限定優惠，買第二杯炒雪糕半價。



限定時間：2022年12月30日-12月31日下午3時後

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2. Lady M：My Melody 新春糖果禮盒早鳥優惠

禮盒由即日起至1月15日以早鳥價638元 (原價：688元) 發售。

換領期：即日起至2023 年1月25日

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3. 7-11：Monchhichi、Garfield、唐老鴨賀年食品預購

即日起至2023年1月10日，7仔帶來一系列賀年新品預購，包括Monchhichi 賀年糖果盒連揮春、Garfield 日本黑糖薑年糕配陶瓷碟、DonaldDuck 賀年糖果盒連明信片，以及H-PLUS x「P助與粉紅兔兔」兔年特別版套裝。

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撰文：hket小編

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