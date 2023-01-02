一田 X 韓國 No.1 電飯煲 CUCKOO 印花換領廚房小家電低至 21 折

一田最近聯乘韓國No.1著名電飯煲品牌CUCKOO，首次推出儲印花換購廚房小家電活動，由即日起至2023年2月28日，於一田購物每滿60元，即可獲贈印花一個，集齊所需印花數目，即可以指定金額換購一系列韓潮廚界小神器。

這次換購的家電有5款，包括以高壓烹調技術煮出香甜軟糯白飯的韓國製加壓IH電飯煲；設有7種烹調模式及可煮出雜穀飯、糙米飯、嬰兒食品等的多功能智能電飯煲；配備料理鍋、蒸籠、煎烤盤於一身的櫻花粉紅色多用途煮食鍋；可作電子磅、食物處理器、打蛋器、磨盤及剝蒜器的無綫食物料理機連廚房磅，以及可同時使用UV燈消毒及PTC加熱烘乾雙重清潔功能的廚房消毒殺菌機。

韓潮廚界小神器換購價：

韓國加壓電飯煲：30印花+ 1,199元或150印花+ 899元

多功能智能電飯煲：20印花+ 399元或80印花+ 299元

多功能煮食鍋：20印花+ 379元或80印花+ 299元

無綫食物料理機連廚房磅：20印花+ 349元或60印花+ 269元

廚具消毒殺菌機：20印花+ 199元或60印花+ 149元

印花派發：即日起至2023年2月 28 日

商品換購：即日起至2023年3月 14 日

換購地點：全綫一田百貨、一田超市、一田KONBINI

作者、責任編輯：黃依情

（節錄）

【原文：一田 X 韓國 No.1 電飯煲 CUCKOO 推印花換領廚房小家電低至 21 折 （收費文章）】

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