【農曆新年2023】3大除夕限定西餐之選 高貴優雅+酒吧格調+地中海風

去舊迎新，即將來到12月31日除夕大日子，要迎接2023年來臨，當然要食餐好！這次精選了3間分別主打高貴優雅路綫、酒吧格調及地中海風情的餐廳，各也特別推出了除夕限定午、晚或下午茶盛宴，滿足不同食客的心頭好。

DJ駐場派對 GRAIN Gastropub & Brewlab

位於堅尼地城充滿創意與活力的GRAIN Gastropub & Brewlab，除夕會預備了手工啤酒配搭特色美食，連同精采搖滾Divas & Rockstars DJ駐場活動，將現場倒數氣氛推至高峰，與大家迎接2023年。

餐廳會於12月31日晚上8時開始Divas & Rockstars DJ駐場活動，入座時間可選8pm或8:30pm。當晚會推出除夕4道菜晚市套餐（650元/位），並可加配每位380元享兩個半小時無限量暢飲多款手工啤酒、雞尾酒Gin & Tonic、氣泡酒、香料酒Mulled Wine及紅白餐酒。

4道菜晚市套餐包括有可開心Share的前菜：自家製意大利香草麵包配意大利黑醋及橄欖油、蟹肉粟米炸丸子配牛油果忌廉及番茄莎莎醬，以及鷹嘴豆蓉配蔬菜沙律及麵包脆片。隨後會有滋味四重芝士Pinsa薄餅及羅勒青醬、意大利貓耳朵麵配24小時慢煮豬肉、番茄、鼠尾草及巴馬臣芝士。

主菜方面，則可選有鹽浸煙熏澳洲和牛腹肉牛扒配原粒芥末醬及千層薯仔、威靈頓三文魚配菠菜蘑菇、酥皮配露筍及檸檬刁草法式白醬，以及椰菜花扒配南瓜、椰菜、蘑菇及榛子焦香牛油，每款主菜均附設綠葉沙律及烤紅蘿蔔兩款清新配菜。至於甜品，可選焦糖洋梨撻配乳酪雪糕，或是蛋白脆餅配熱情果及朱古力。

GRAIN Gastropub & Brewlab

地址：西環堅尼地城New Praya新海旁3至5號五福大廈地下1號舖

電話：3500 5870

節日優雅情懷 The Tiffany Blue Box Cafe

The Tiffany Blue Box Cafe今個除夕會推出冬季節日限定午餐、晚餐及Tiffany節日下午茶，以優質上乘的食材為食客帶來難忘的用餐體驗，歡度節日來臨。午餐（528元）及晚餐（788元）分別有3道菜及5道菜，前菜的鵝肝醬慕絲有一層薄薄的覆盆子啫喱包裹着，口感軟滑細膩，帶淡淡酸甜味，開胃誘人。

主菜的西班牙紅蝦意大利飯可說是主廚用心之作，飯以龍蝦濃湯精心熬製，鹹香味濃。配上西班牙辣肉腸及莎樂美腸，令味道更富層次。而另一道澳洲M5和牛西冷同樣出色，選用頂級澳洲和牛，肉質嫩滑，配以包裹着羊肚菌及牛肝菌餡料的皺葉甘藍，更增美味。

最後上場的甜品就有士多啤梨芝士蛋糕，選用日本士多啤梨，配搭濃郁的芝士蛋糕，口感亦輕盈順滑，再伴以士多啤梨雪葩及士多啤梨醬，果味芬芳馥郁。甜品以淡粉色的白朱古力裝飾球作點綴，精緻迷人，為這頓盛宴畫上完美句號。

如喜歡悠閒歎下午茶來度過除夕的亦有好選擇，Tiffany節日下午茶（828元/兩位）就以經典三層架亮相，頂層甜點包括有深受歡迎的Tiffany迷你Blue Box，內層是70%黑朱古力慕絲蛋糕，夾着榛子脆脆及覆盆子醬，濃郁芬芳。另有紐約芝士蛋糕、士多啤梨開心果達克瓦茲及鳥巢朱古力蛋等。鹹點則有松葉蟹盒子、魚子醬龍蝦撻、鵝肝慕絲酥皮及櫻花蝦燉蛋等，豐富滿足。

The Tiffany Blue Box Cafe

地址：尖沙咀北京道1號大堂207-208號舖

電話：2362 9828

供應時間：午餐12nn-2:30pm、下午茶2pm-6:30pm、晚餐6pm-9:30pm

設戶外毛孩區 Mulino

尖沙咀東部的地中海餐廳Mulino，主打色彩豐富及別具特色的地中海風味美食，餐廳於除夕當日會推出限定套餐，用餐區有舒適藤椅及高雅大理石枱，加上戶外座位可讓食客帶同寵物，或與親朋好友在城市綠洲中放鬆身心，必定能更盡興。

餐廳於12月31晚會推出豐盛4道菜除夕套餐（688元/位），開胃前菜是阿拉斯加帝王蟹配牛油果及柑橘，絲絲蟹肉口感細膩綿稠，搭配牛油果及柑橘，更突顯蟹肉清新味道。接着是質感濃稠的龍蝦濃湯，啖啖充滿海洋鮮味。

主菜可選肉質細滑的紅鯛魚配烤紅菊苣、牛油醬及矜貴魚子醬，又或是選用香嫩羊T骨配地中海雅枝竹蓉及烤杏鮑菇製成的香烤羊鞍，甜品則有色彩鮮艷的紅桑子朱古力蛋糕。如想更滋味盡興，可加配每位340元享兩小時無限量暢飲精選紅白餐酒、特色烈酒、氣泡酒、無酒精雞尾酒、汽水及果汁，或是每位加配199元享兩小時暢飲多款無酒精飲品。

除豐富美食外，餐廳特設除夕倒數派對套餐（1,500元、另加一服務費），包括兩枝氣泡酒或餐酒，連同12杯節日雞尾酒，在寬闊開揚的戶外用餐區裏，與各食客一同倒數迎接2023年的來臨。

Mulino

地址：尖沙咀東麼地道62號永安廣場地下1-6及45-46號舖

電話：2721 3600

作者、責任編輯：黃依情

（節錄）

【原文：3大除夕限定西餐之選 高貴優雅+酒吧格調+地中海風（收費文章）】

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