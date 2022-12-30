錶壇異軍突起　檢閱德軍NOMOS+ Lang & Heyne兩大新勢力

一直以來， 錶壇給瑞士「 錶 國 」所壟斷，Swiss Made如鍍金的金漆招牌。不過，似乎有一 種新勢力逐漸抬頭，就是與瑞士一瀑布（萊茵瀑布）之隔的德國，近年多名「德軍」的出品漸得錶迷垂青，今日跟大家檢閱兩位不容忽視的新勢力。

與瑞士鄰近的德國，其製錶歷史與瑞士不相伯仲，只是品牌種類沒那麼繁多，除了為人所熟悉的萬寶龍（Montblanc）、格拉蘇蒂（Glashütte Original）和朗格（A. Lange & Sohne），也有值得留意的名字，今天介紹的是分別於 1990年成軍的 NOMOS 和 2001年才面世的Lang & Heyne。

NOMOS 自給自足供應鏈

NOMOS雖只得32年歷史，在德國本土已是知名的錶牌之一。其創辦人Roland Schwertner於1990年在德國著名製錶重鎮——格拉蘇蒂成立製錶廠， 繼承了德國175年的悠久製錶傳統，堅持腕錶大部分零件的製作工序以人手完成，同時也融合先進科技，確保達到微米級的精度要求。

▲ Club Sport neomatik 系列腕錶：錶徑 37 毫米，精鋼錶殼，冰藍色旭日紋飾錶面，搭載自家製 DUW3001 自動上鏈機芯，動力儲存約 43 小時，精鋼錶帶，防水約 200 米。($27,500 / NOMOS／圖片品牌提供）

作為一家獨立製錶廠，NOMOS的所有腕錶機芯均由品牌自主研發、設計和生產，當然也包括所有零件。品牌自 主研發生產的機芯有11枚，為確保減少誤差、工藝精準度，錶廠全年保持恒溫。

▲ DUW 3001 機芯，厚度 為 3.2 毫米，擺陀隨手腕的活動而旋轉達到上鏈之用。（圖片：品牌提供）

也因此，NOMOS可不依賴第三方供應商的零部件供應鏈，這是對錶牌十分重要，因意味着能夠自主決定和把握其品質標準性。今年NOMOS推出Club系列和Ahoi Atlantic系列，兩個系列簡約的錶面，其防水深度已達200米，展現「一出手，就知有沒有」的能耐！

▲ Ahoi Atlantic 系列腕錶：錶徑 40.3 毫米，精鋼錶殼，大西洋藍色錶面，搭載自家製 DUW 5001 自動上鏈機芯，動力儲存約 43 小時，藍黑色梳織錶帶，防水約 200 米。（$30,600 ／NOMOS／圖片品牌提供）

Lang & Heyne 以德國君王冠名

誠然，霎眼一看Lang & Heyne 的 Friedrich II系列的錶形和 錶面，會即時令人聯想起A. Lange & Sohne。那先交代Lang & Heyne的緣由：Marco Lang 是來自製錶世家（父親Rolf Lang是德國茲溫格宮 Mathematisch-Physikalischer Salon 的修復主任），Mirko Heyne 則是 Marco 父親的愛徒，二人於2001年創立品牌， 2002年Lang & Heyne參加BASELWORLD巴塞爾鐘錶展。

▲ 雖說是 Caliber VI，但這是品牌的第五代機芯（第二代以 Caliber III 命名），是一枚簡約的三針錶機芯。（圖片品牌提供）

也許相見好，同工作難，Mirko第二年便蟬過別枝到 NOMOS，Marco也在2019年離開一手創立的錶牌，但Lang & Heyne仍繼續營運。值得一提，錶廠規模約有35名員工，其中有6位是製錶師，現任首席製錶師Jens Schneider 曾是A. Lange & Sohne 的頭10名製錶師（有份參與 Zeitwerk的設計）， 難怪Lang & Heyne 的 Friedrich II系列帶點前者的影子。

▲ Georg 系列腕錶：錶徑 40 毫米，玫瑰金錶殼，黑色琺瑯錶面，搭載自家製 Caliber VIII 手動上鏈機芯， 動力儲存約 55 小時，北美黑色鱷魚皮搭配鯊魚皮內裏錶帶，防水約 30 米。（$345,000 / Lavish Loft／圖片品牌提供）

▲ 厚度只得 4.8 毫地的 Caliber VIII 機芯，以金色齒輪、 彈簧桿和發條盒作為標記。（圖片：品牌提供）

然而，此品牌獨特之處，是以德國韋廷王朝（House of Wettin）歷代君王之名而命名，而差不 多每個系列的機芯均全新設計和打造，一年產量約80至100 枚，價錢由20萬多起跳，並接受客戶個人化訂製，但需時約18個月的工作天才可完成呢！

產品查詢：NOMOS（9887 6095）、Lavish Loft（2116 3755）