路易十三破格創舉 將The Drop干邑掛上身

▲ 將The Drop掛上身，相信身邊的朋友也猜不透這是甚麼。

驟眼看，你覺得這是香水還是指甲油？對不起，都猜錯，是干邑才真。或許你會問，點解Cognac會變得咁型？相信只要看過栢天男又或者模特兒掛在身上都會有同感。其實你都可以，品牌路易十三就是提倡Make it Yours，你喜歡怎樣掛在身上或手袋也可以，只要覺得型格便成。

▲ 當日發布會在獨家發售的精品香水專門店Parfumerie Tresor舉行，設有活動照相站，型男栢天男也有來湊熱鬧。（圖片：酒莊提供）

或許你從沒有想過本來一瓶大概750ml可以搖身一變成為10ml，比一般酒版還要小。而且型格得多，附上皮革袋，樽蓋還有金、綠、紅、白、杏選擇，帶上街，絕對入型入格，肯定被身邊朋友好奇追問。

▲ 禮盒裝一盒5枝，盛惠＄10,900。（圖片：酒莊提供）



這10ml The Drop其實一點也不欺場，因為傾注了由1874年已面世的路易十三干邑。現任首席釀酒大師Baptiste Loiseau採用法國干邑地區最中心地帶大香檳區的頂級葡萄進行釀造，由多達1,200種生命之水調配而成，散發著蜂蜜、玫瑰乾、李子、金銀花、雪茄盒、皮革、無花果和百香果等等的芬芳。一瓶在手，真的是想飲便飲。

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Info

Parfumerie Tresor

地址：中環置地廣場中庭3樓318號

電話：6510 0922

營業時間：11am-7:30pm

價錢：The Drop每瓶$2,180，皮革袋$899。