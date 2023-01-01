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【消費優惠】將藍隧道開通將軍澳中心推消費月　送高達$1,630贈券及8小時免費泊車券

精明消費 13:00 2023/01/01

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為慶祝將藍隧道及將軍澳跨灣大橋（將藍公路）正式開通，將軍澳中心由即日起至2023年1月25日推出通車消費月，大送多達$1,630商場電子贈券及8小時免費泊車券。

商場特別為將軍澳創新園內的上班族推出「上班族放飯賞」，逢周一至周五，出示將軍澳創新園內公司職員證或卡片，即可免費獲贈將軍澳中心$20餐飲電子贈券；同日消費滿$300更可獲贈$30餐飲電子贈券及一小時免費泊車券。其他顧客可把握「全天候休閒賞」，消費滿$800可換領$100電子贈券組合及一小時免費泊車券。

另外將軍澳中心亦聯同比鄰商場PopWalk推出「聯場消費賞」，於場內消費滿$500，即送$80將軍澳中心X PopWalk電子贈券組合及一小時聯場免費泊車券；消費滿$2,000，即送$400電子贈券組合及兩小時聯場免費泊車券；消費滿$5,000，即送$1,000電子贈券組合及3小時聯場免費泊車券。

    點擊圖片放大

 

作者、責任編輯：黃依情

【原文：將藍隧道開通帶旺將軍澳 商場通車消費月送高達 $1,630 贈券

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欄名 : 消費錦囊

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