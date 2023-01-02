【新年金多寶8000萬】 2022六合彩最常出號碼 單定雙多? 46號奪冠孖拖 連莊、開獎範圍全拆解攻略

很多人買六合彩是為買一個希望，有時會買電腦票或隨心選擇號碼，但往往只中得一、兩個字。希望把握機會成為新一年幸福兒，不妨回顧2022六合彩球的走勢，跟據以下2022年度攪珠分析，試著改變選數字的方式，或能增加中獎機會。

最常出現數碼 46號奪冠

今年共有111期攪珠，攪珠統計如下:

第一位:46號，開出31次

第二位:12號，年內開出26次

第三位: 11、30號並列，曾攪出23次，

第四位:8號，一年出現了21次，

第五位:7號、28號，同樣開彩過20次。

第六位: 再往後則有19、38、39號，作為常客亦出現過19次。



46號每次都「孖拖」相連

另外，不難發現同一期經常出現相連的數碼，但偏偏因為買了分開的數字，與中獎機會擦身而過。回顧2022年，最常出現相連的號碼為46號，曾經有31次是和45號或47號一起出現，而其次是12號，有26次和11或13同期攪出，其後的8號亦有21次的連號記錄。

單數略比雙數出現更多

據統計，撇除特別號碼，單雙的比例為353:332，可見六合彩開出的單數比雙數出現得更多，而每次攪出的單雙比例亦有跡可尋，當中以4:2、3:3出現最多，即4個單數及2個雙數、及單雙各3個的組合最為常見，兩者同樣出現36次，其次為2:4，指的是2個單數及4個雙數的樣式出現過23次，代表同一期內單數多於雙數的機會比較多，至於全單或全雙數的情況全年都沒有出現，大家選擇號碼時，宜留意數字的單雙比例。



29號成為連莊之王

買六合彩除了考慮數字組合，留意數字出現的模式亦是技巧之一，很多人會避開上一期出現過的號碼，認為今期不會又出同一個字，殊不知有些數字偏偏愛「連莊」，兩期都同樣開它。最常「連莊」的數字為29號，連續兩期出現的次數達到31次之多，其次是12號，連莊次數有26次。



8至14號範圍命中率較高

比起平均地選擇大中細等號碼，有些人買六合彩更喜歡在相鄰的號碼多選，原來做法亦有可取之處。把49個號碼平衡分成7組，參考2022年攪珠結果，坐落在8至14號的範圍彩球最多，有129個，其次是29至35號範圍的彩球有123個，最小出現的範圍是1至7，累計彩球範圍數只有97個。



有色可尋

現時六合彩一共49個號碼，分為紅、綠及藍三種顏色，紅色波有17個，藍、綠兩色波各有16個。撇除特別號碼，全年紅波出現最多，其次為綠波，最後為藍波，三者分別出現260、221及185次。

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