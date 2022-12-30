  • 13°C
香港時間 : 20221230日 (週五) 09:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Z世代具獨特金錢觀 不接受為儲錢而慳錢 64%計劃2023年通過社交媒體賺錢

個人增值 08:30 2022/12/30

分享：

分享：

Z世代（1996年後出生）是出生在網絡時代的一群人，深受網絡的影響，無論在消費娛樂或在金錢管理方面，都有獨特的金錢觀。

據GO BankingRates引述Instagram的一份最新報告，64%的Z世代計劃在2023年通過社交媒體賺錢。他們認為在經濟艱難時期，不妨將花在網絡上的時間貨幣化。Z世代將是未來10年至15年消費與投資的主力軍，對經濟與金融市場將產生一定影響。據《Money錢雜誌》引述麥肯錫、富邦投信、王道銀行等對Z世代的研究，總結出以下3大Z世代獨具的金錢觀。

1.不接受透過慳錢來儲錢
Z世代不接受透過慳錢來儲錢，更願意聽的是如何多賺錢。很多理財專家和書籍都會倡議通過每天少喝幾杯咖啡來達到存錢的目的，但很多Z世代年輕人表示很厭惡聽到類似言論，他們不願意為了儲錢而降低生活品質。

換句話說，同樣目標是100萬元，Z世代接受存100萬元去投資，為了這個目標願意多打工賺錢，但不能接受省吃儉用存下100萬元。

2.消費投資重視道德和ESG
麥肯錫研究指，Z世代在消費時，更注重對品牌和消費者有意義的主題，企業和合作夥伴的行為都必須符合Z世代的理想。

Z世代更看重社會責任、環境友好等主題，希望在獲利的同時也能為社會帶來好的影響和改變。他們借助網絡獲得更廣泛的消息，了解如何更準確投資。

3.網絡消費為主
王道銀行研究稱，網絡平台、外賣時前兩大消費地點，且整體網絡消費佔約53%。麥肯錫指出，Z世代與科技的關係緊密，擅長使用智能手機、網絡社交平台，習慣在購買前從網絡上獲取更多資訊，做出更正確的評估。

通過社交媒體賺錢的方式
1.元宇宙貨幣化
近幾年，元宇宙概念非常流行，很多人會設計虛擬畫、虛擬土地、虛擬服飾及虛擬月餅等。如果是遊戲的愛好者，可以創造虛擬遊戲角色的服飾、配飾或武器，並出售給同樣遊戲愛好者來獲利。

2.使用者反饋
這是較小眾的網絡賺錢方式，主要通過使用商品之後，為商家提供使用感受反饋來獲得收入。例如，當在網絡上消費時，很多商家的宣傳圖很有限，長期這樣就會缺乏吸引力，於是很多商家會邀請已經購買或已經使用商品的使用者來反饋感受，以此來增加商品宣傳的豐富性，增強商品吸引力。一般而言，商家為答謝使用者的反饋會支付相應費用。

3.做博主/KOL
這是大家都知道的方式，如果自己享受網絡世界，並且有信心做到頻繁的内容輸出，可以嘗試做KOL，若内容足夠吸引，就會能積累到追蹤者。當追蹤者達到一定的數量，就可能收到其他商家的贊助，也是獲利的方式之一。

4.寫博客文章
如果自己有較好的文書能力，也可以選擇打造自己的博客文章。當點擊率和追蹤者愈來愈多時，也會形成獲利的途徑。

 

責任編輯：梁政琪

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

 

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 理財加油站

最新專欄文章 更多

出遊要保留信用卡副本？ 7大旅途資金規劃注意事項
2022/12/29
出遊要保留信用卡副本？ 7大旅途資金規劃注意事項
年輕人與父母同住為了買名牌？ Z世代成主要市場 名牌不應是生活全部
2022/12/28
年輕人與父母同住為了買名牌？ Z世代成主要市場 名牌不應是生活全部
股神背後的男人 芒格︰世界不受貪婪驅使 而是由嫉妒驅動（附8大投資名言）
2022/12/27
股神背後的男人 芒格︰世界不受貪婪驅使 而是由嫉妒驅動（附8大投資名言）
【儲錢法懶人包】銀行存款等於零？經常月光難儲錢？ 儲錢大法一覽 信封存錢/$1法則/52周儲錢
2022/12/26
【儲錢法懶人包】銀行存款等於零？經常月光難儲錢？ 儲錢大法一覽 信封存錢/$1法則/52周儲錢
毋需為儲錢戒掉咖啡 做好這兩件事開始累積財富
2022/12/26
毋需為儲錢戒掉咖啡 做好這兩件事開始累積財富
職業生涯 職場文化 職涯規劃 儲蓄 儲蓄產品 香港經濟日報 電玩手遊 元宇宙 ESG 商品

下一篇文章

出遊要保留信用卡副本？ 7大旅途資金規劃注意事項
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【理財方法】2023年經濟或許更差？ 新一年管理好自己財務的5項小事情
【理財方法】2023年經濟或許更差？ 新一年管理好自己財務的5項小事情
【證監新規】港股實名制是甚麼？ 唔簽同意書無得買股票
【證監新規】港股實名制是甚麼？ 唔簽同意書無得買股票
年輕人與父母同住為了買名牌？ Z世代成主要市場 名牌不應是生活全部
年輕人與父母同住為了買名牌？ Z世代成主要市場 名牌不應是生活全部
出遊要保留信用卡副本？ 7大旅途資金規劃注意事項
出遊要保留信用卡副本？ 7大旅途資金規劃注意事項
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
【職場技巧】20個Excel一定用到的公式
精選8隻內地開關受惠股 旅遊航空、零售飲食 約12萬元買晒!
精選8隻內地開關受惠股 旅遊航空、零售飲食 約12萬元買晒!
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款