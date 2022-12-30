Z世代具獨特金錢觀 不接受為儲錢而慳錢 64%計劃2023年通過社交媒體賺錢

Z世代（1996年後出生）是出生在網絡時代的一群人，深受網絡的影響，無論在消費娛樂或在金錢管理方面，都有獨特的金錢觀。



據GO BankingRates引述Instagram的一份最新報告，64%的Z世代計劃在2023年通過社交媒體賺錢。他們認為在經濟艱難時期，不妨將花在網絡上的時間貨幣化。Z世代將是未來10年至15年消費與投資的主力軍，對經濟與金融市場將產生一定影響。據《Money錢雜誌》引述麥肯錫、富邦投信、王道銀行等對Z世代的研究，總結出以下3大Z世代獨具的金錢觀。

1.不接受透過慳錢來儲錢

Z世代不接受透過慳錢來儲錢，更願意聽的是如何多賺錢。很多理財專家和書籍都會倡議通過每天少喝幾杯咖啡來達到存錢的目的，但很多Z世代年輕人表示很厭惡聽到類似言論，他們不願意為了儲錢而降低生活品質。



換句話說，同樣目標是100萬元，Z世代接受存100萬元去投資，為了這個目標願意多打工賺錢，但不能接受省吃儉用存下100萬元。



2.消費投資重視道德和ESG

麥肯錫研究指，Z世代在消費時，更注重對品牌和消費者有意義的主題，企業和合作夥伴的行為都必須符合Z世代的理想。



Z世代更看重社會責任、環境友好等主題，希望在獲利的同時也能為社會帶來好的影響和改變。他們借助網絡獲得更廣泛的消息，了解如何更準確投資。



3.網絡消費為主

王道銀行研究稱，網絡平台、外賣時前兩大消費地點，且整體網絡消費佔約53%。麥肯錫指出，Z世代與科技的關係緊密，擅長使用智能手機、網絡社交平台，習慣在購買前從網絡上獲取更多資訊，做出更正確的評估。



通過社交媒體賺錢的方式

1.元宇宙貨幣化

近幾年，元宇宙概念非常流行，很多人會設計虛擬畫、虛擬土地、虛擬服飾及虛擬月餅等。如果是遊戲的愛好者，可以創造虛擬遊戲角色的服飾、配飾或武器，並出售給同樣遊戲愛好者來獲利。



2.使用者反饋

這是較小眾的網絡賺錢方式，主要通過使用商品之後，為商家提供使用感受反饋來獲得收入。例如，當在網絡上消費時，很多商家的宣傳圖很有限，長期這樣就會缺乏吸引力，於是很多商家會邀請已經購買或已經使用商品的使用者來反饋感受，以此來增加商品宣傳的豐富性，增強商品吸引力。一般而言，商家為答謝使用者的反饋會支付相應費用。



3.做博主/KOL

這是大家都知道的方式，如果自己享受網絡世界，並且有信心做到頻繁的内容輸出，可以嘗試做KOL，若内容足夠吸引，就會能積累到追蹤者。當追蹤者達到一定的數量，就可能收到其他商家的贊助，也是獲利的方式之一。



4.寫博客文章

如果自己有較好的文書能力，也可以選擇打造自己的博客文章。當點擊率和追蹤者愈來愈多時，也會形成獲利的途徑。

責任編輯：梁政琪

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