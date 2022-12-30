港人身故保障有待加強 壽險產品如何用來自製長糧？

2022年即將過去，在回望一年間高低起跌的同時，也是時候審視及調整來年的大計，為人生不同階段做好準備。然而，每個人生階段都可能有不同的意外及風險，除了醫療和意外保障外，您又有否想過在自己身故後，為家人提供足夠的財務保障？

儘管香港的人壽保險市場發展完善，位列全球第11大壽險市場（保監局《2021年保障缺口「身故風險」研究》；按總保費計算），然而港人的身故風險保障缺口仍然龐大。單是2019年，香港的身故風險保障缺口整體規模估計約為6萬9千億港元，即相當於平均每名勞動人口190萬港元。

換句話說，缺口愈大，受養人在家庭經濟支柱不幸早逝後，便愈難利用手頭上的財政資源以維持既有的生活水平。因此，及早審視並計劃投保人壽保險產品可助轉移受保人因身故而引致的財務風險。不過，投保前宜先了解各類壽險在功能、保障範圍與賠償方式上的差異，再制定適合自己及家人的保障方案。

功能、保障範圍與賠償方式大不同

目前市場上不乏壽險產品，大致可分為純保障型及儲蓄型，兩類壽險性質有別，因此其保單年期、保費等亦不盡相同。

其中一種較常見的純保障型產品是「定期壽險」，不含儲蓄成分，若受保人於保障期內不幸身故，保單受益人便可獲得一筆過的身故賠償。但在其他情況下，例如退保或保障期完結時，並不會有任何保單價值。定期壽險一般1、5、10、20年續保一次，受保人可以按個人需要挑選合適的年期，保費亦較便宜，並保證續保至特定歳數，在每個保障年期內保費維持不變，故較適合剛投身社會工作的年輕人投保。

另一種是含儲蓄成分的儲蓄壽險。由於含儲蓄成份，因此這類保單的保費會高於定期壽險。這類保單於受保人在世期間或保單期內會提供保單價值；若受保人身故，保單受益人亦會得到一次性的身故賠償。投保人亦可選擇在世期間退保，以取得保單價值，惟過早取消保單，即使取回保單的退保價值，也有可能抵償不了已付出的保費。值得一提的是，這類計劃一般可透過提取非保證紅利而獲得資金流動性，因此亦可作為長期儲蓄方案，甚或退休後的收入補助。

保單逆按自製長糧

誠言，退休前需要懂得未雨綢繆，才能在退休後維持既往生活水平。現時退休人士除了可透過安老按揭計劃，利用在香港的住宅物業作為抵押品，以獲取安老按揭貸款外，亦可利用壽險保單作為抵押品以申請保單逆按計劃，向貸款機構提取保單逆按貸款，兩項產品均可讓您自製長糧，維持退休生活水平。

一般情況下，保單逆按計劃借款人可終身毋須還款，並可選擇在固定的年金年期內（10年、15年或20年）或終身每月收取年金至壽險保單到期為止，亦可申請提取一筆過貸款以應付特別情況，如支付醫療開支、家居保養維修開支或殯葬服務的費用等。

身故風險保障缺口的大小會隨人生步入不同階段而變化，我們宜定期審視自己的保單保障及財務狀況，如有需要亦可諮詢理財顧問的專業意見，了解自己需要的人壽保障，及早為自己及家人規劃更全面的保障。

備註：安老按揭計劃及保單逆按計劃由香港按揭證券有限公司之全資附屬機構香港按證保險有限公司營運。而在申請保單逆按貸款時，您及您持有之保單仍必須符合保單逆按計劃規定之所有資格要求。 如欲了解計劃詳情，可參閱香港按揭證券有限公司網頁：www.hkmc.com.hk。



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