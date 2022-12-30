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【農曆新年2023】各大商場特色利是封　附設計介紹／換領地點／換領方法（更新至2022年12月30日）

精明消費 11:10 2022/12/30

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還有不足一個月就到農曆新年，除了換新鈔之外又點少得靚靚利是封？每年各大商場都會推出有不同特色設計的利是封，供消費者換領。今年它們的利是封是怎樣？要消費幾多才可換領呢？

（更新至2022年12月30日，最新加入東港城及MIKIKI等5大商場利是封換領詳情

東港城及MIKIKI等5大商場

東港城及Mikiki聯手大「花」心思，特別推出「花悅常滿」利是封，當中包括：「和風拼貼系列」及「瑰麗刺繡尊貴系列」。「和風拼貼系列」內包括糖果色系的利是封（一套四款），分成【花】、【悅】、【常】、【滿】四大款式。青春甜美感爆燈，結集四大傳統花卉，以清秀的和風拼貼元素呈現，矜貴秀麗；封面以和紙、燙金、浮雕等多種手工設計。

東港城及Mikiki亦悉心推出「花悅常滿」新春尊貴賀年禮盒，內附「瑰麗刺繡尊貴系列」利是封，更備有紅粉緋緋刺繡利是袋，刺繡的高貴感更由內延伸至外，雙層禮盒更可當成飾物盒存放珠寶飾物之用，精緻實用。

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■「花悅常滿」利是封及新春尊貴賀年禮盒換領■

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葵芳—新都會廣場

新都會廣場於今個農曆新年推出以新春花卉為主題的「豐盈花語」利是封，一套4款共8個分別用上百合花配以爆竹、水仙飾以大吉，桃花加入煙花，及蝴蝶蘭混以燈籠的設計，帶來雙重的好兆頭。利是封同時以炫彩色調設計，浮雕燙金效果，圖案盡顯立體瑰麗。 

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■「豐盈花語」利是封換領詳情■

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MOKO新世紀廣場

MOKO新世紀廣場今年特意邀請「日系本地」插畫家Mr. Japin設計2023年的新春利是封，以童趣可愛造型描繪出招財貓、飯糰、富士山及達摩的場景，配以玩味祝福語帶出新春祝願，如富士山配以「心中有富」、達摩配以「飛黃騰達」、招財貓配以「貓肥家旺」、飯糰配以「食極唔肥」，滿載歡樂迎兔年。

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■「MOKO x Mr. Japin新春利是封」換領詳情■

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欄名 : 消費錦囊

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