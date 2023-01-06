  • 22°C
香港時間 : 2023106日 (週五) 18:23
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【農曆新年2023】各大商場特色利是封　附設計介紹／換領地點／換領方法（更新至2022年1月6日）

精明消費 16:50 2023/01/06

分享：

分享：

還有不足一個月就到農曆新年，除了換新鈔之外又點少得靚靚利是封？每年各大商場都會推出有不同特色設計的利是封，供消費者換領。今年它們的利是封是怎樣？要消費幾多才可換領呢？

（更新至2022年1月6日，最新加入換取沙田新城市廣場與HomeSquare利是封詳情）

 

沙田新城市廣場與HomeSquare

新城市廣場與HomeSquare攜手邀請到著名設計師Ken Lo，設計富沙田特色的「富貴河村」利是封套裝及兩款新指精品。利是封共四款設計，把城門河、車公廟等地標配合賽龍舟、踏單車等沙田特色活動，融入喜慶當中，盡顯沙田獨有景致及風土人情，於商場消費滿指定金額便可換領。

■換領詳情■

    點擊圖片放大

北角匯

北角匯推出「萌兔貴族」立體利是封，以圓形為封套，祝願港人新一年事事「圓」滿，並以仿真兔毛、刺繡、鏤金壓紋的物料拼搭。萌兔分別化身高貴的國王與皇后，炫光版利是封上印有兔公主與兔男爵。

The Point會員憑指定積分換領的「預留證」及換領當天以電子貨幣消費滿指定金額之單據，即可到換定商場換領【萌兔貴族】立體利是封及福袋「兔」裝！

    點擊圖片放大

預留證上架日期： 2023年1月5日及1月12日，下午1時起 (數量有限，換完即止)
消費及換領日期： 2023年1月6日至25日
換領地點： 北角匯1期地下顧客服務中心、荃錦中心2樓顧客服務中心（近Giordano）
積分及消費額：2,000分+單一消費滿300元
換領內容：一盒有齊兩款共6個利是封，每盒包含1對仿兔毛版+2對炫光版

一田

一田特意設計2款專屬的日式和服造型利是封，靈感源於傳統日本新年傳統服裝，當中利是封採用了和服中高貴典雅的「繪羽」系列為主題，圖案以自然和風花系作背景，是幸福與希望的象徵；而浮光躍金的襯色配上日本傳統水引繩結花，象徵吉祥、美滿等的寓意，祈求為新一年帶來幸運及祝福。「繪羽和服」利是封加上燙金及浮凸設計，突顯春意盎然的色彩。

■換領詳情■

    點擊圖片放大

換領地點
一田百貨：顧客服務部
一田超市/一田KONBINI：收銀處顧客服務專櫃

合味道紀念館香港

1月期間，顧客上載紀念館照片至社交平台，並hashtag #合味道紀念館香港 或 #cupnoodlesmuseumhk，或者在紀念館內購買任何產品，即可免費領取2套清仔化身福兔造型的利是封（每套內附5個利是封）。

另外，於1月19日至24日期間，即場透過WeChat小程式註冊成為日清食品全新會員計劃「日清食品體驗館」的會員，即可獲贈利是封一套（送完即止）。

    點擊圖片放大

「合味道紀念館香港」
地點：尖沙咀廣東道33號中港城2樓
開放時間：上午11時15分至晚上7時15分；逢星期三休館（若星期三為公眾假期，則翌日休館）

東港城及MIKIKI等5大商場

東港城及Mikiki聯手大「花」心思，特別推出「花悅常滿」利是封，當中包括：「和風拼貼系列」及「瑰麗刺繡尊貴系列」。「和風拼貼系列」內包括糖果色系的利是封（一套四款），分成【花】、【悅】、【常】、【滿】四大款式。青春甜美感爆燈，結集四大傳統花卉，以清秀的和風拼貼元素呈現，矜貴秀麗；封面以和紙、燙金、浮雕等多種手工設計。

東港城及Mikiki亦悉心推出「花悅常滿」新春尊貴賀年禮盒，內附「瑰麗刺繡尊貴系列」利是封，更備有紅粉緋緋刺繡利是袋，刺繡的高貴感更由內延伸至外，雙層禮盒更可當成飾物盒存放珠寶飾物之用，精緻實用。

    點擊圖片放大
    +2

■換領詳情■

    點擊圖片放大

葵芳—新都會廣場

新都會廣場於今個農曆新年推出以新春花卉為主題的「豐盈花語」利是封，一套4款共8個分別用上百合花配以爆竹、水仙飾以大吉，桃花加入煙花，及蝴蝶蘭混以燈籠的設計，帶來雙重的好兆頭。利是封同時以炫彩色調設計，浮雕燙金效果，圖案盡顯立體瑰麗。 

    點擊圖片放大
    +3
    +2

■換領詳情■

    點擊圖片放大

MOKO新世紀廣場

MOKO新世紀廣場今年特意邀請「日系本地」插畫家Mr. Japin設計2023年的新春利是封，以童趣可愛造型描繪出招財貓、飯糰、富士山及達摩的場景，配以玩味祝福語帶出新春祝願，如富士山配以「心中有富」、達摩配以「飛黃騰達」、招財貓配以「貓肥家旺」、飯糰配以「食極唔肥」，滿載歡樂迎兔年。

    點擊圖片放大
    +4
    +3

■換領詳情■

    點擊圖片放大

【換新鈔】尚有一個月就到農曆新年？　三大發鈔行換新鈔安排

【農曆新年2023】發鈔行推e-利是大抽獎　獎品逾500份　搶$10,000大利是

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

【農曆新年2023】新年前好多嘢要準備？ 一個懶人包有齊新春優惠／好去處／換新鈔資訊（更新至1月6日）
今日
【農曆新年2023】新年前好多嘢要準備？ 一個懶人包有齊新春優惠／好去處／換新鈔資訊（更新至1月6日）
【外賣平台】信用卡折扣回贈一覽 foodpanda、Deliveroo 9個碌卡優惠碼合集即減$50起
今日
【外賣平台】信用卡折扣回贈一覽 foodpanda、Deliveroo 9個碌卡優惠碼合集即減$50起
【農曆新年2023】除咗拜年仲有邊到去？ 農曆新年打卡佈置（不斷更新）
今日
【農曆新年2023】除咗拜年仲有邊到去？ 農曆新年打卡佈置（不斷更新）
【農曆新年2023】一田賀年食品祭即日起至1月25日　$248起入手8大海味老字號福袋
2023/01/05
【農曆新年2023】一田賀年食品祭即日起至1月25日　$248起入手8大海味老字號福袋
【農曆新年2023】日清新春見「麵」特輯　1月逢星期五人氣麵食試食價發售
2023/01/05
【農曆新年2023】日清新春見「麵」特輯　1月逢星期五人氣麵食試食價發售
餐廳情報 網上購物 文娛藝術 著數優惠 香港經濟日報 商場活動 新都會廣場 Metroplaza 商場 農曆新年

上一篇文章

【外賣平台】信用卡折扣回贈一覽 foodpanda、Deliveroo 9個碌卡優惠碼合集即減$50起

下一篇文章

【農曆新年2023】除咗拜年仲有邊到去？ 農曆新年打卡佈置（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【易賞錢】實體卡3月起唔用得? 電子App合併卡教學 三步找回帳號 附最新優惠合集
【易賞錢】實體卡3月起唔用得? 電子App合併卡教學 三步找回帳號 附最新優惠合集
【農曆新年2023】各大商場特色利是封　附設計介紹／換領地點／換領方法（更新至2022年1月6日）
【農曆新年2023】各大商場特色利是封　附設計介紹／換領地點／換領方法（更新至2022年1月6日）
【農曆新年2023】一田賀年食品祭即日起至1月25日　$248起入手8大海味老字號福袋
【農曆新年2023】一田賀年食品祭即日起至1月25日　$248起入手8大海味老字號福袋
【好去處】大棠紅葉指數顯示「紅」　除了大棠還有甚麼地方有紅葉？
【好去處】大棠紅葉指數顯示「紅」　除了大棠還有甚麼地方有紅葉？
【新年盆菜2023】新年團年食咩好？ 8大精選盆菜推介 免運費/米芝蓮盆菜/送鑄鐵鍋
【新年盆菜2023】新年團年食咩好？ 8大精選盆菜推介 免運費/米芝蓮盆菜/送鑄鐵鍋
【農曆新年2023】日清新春見「麵」特輯　1月逢星期五人氣麵食試食價發售
【農曆新年2023】日清新春見「麵」特輯　1月逢星期五人氣麵食試食價發售
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款