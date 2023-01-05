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【農曆新年2023】各大商場特色利是封　附設計介紹／換領地點／換領方法（更新至2022年1月5日）

精明消費 13:16 2023/01/05

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還有不足一個月就到農曆新年，除了換新鈔之外又點少得靚靚利是封？每年各大商場都會推出有不同特色設計的利是封，供消費者換領。今年它們的利是封是怎樣？要消費幾多才可換領呢？

（更新至2022年1月5日，最新加入換取清仔利是封詳情

合味道紀念館香港

1月期間，顧客上載紀念館照片至社交平台，並hashtag #合味道紀念館香港 或 #cupnoodlesmuseumhk，或者在紀念館內購買任何產品，即可免費領取2套清仔化身福兔造型的利是封（每套內附5個利是封）。

另外，於1月19日至24日期間，即場透過WeChat小程式註冊成為日清食品全新會員計劃「日清食品體驗館」的會員，即可獲贈利是封一套（送完即止）。

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「合味道紀念館香港」
地點：尖沙咀廣東道33號中港城2樓
開放時間：上午11時15分至晚上7時15分；逢星期三休館（若星期三為公眾假期，則翌日休館）

東港城及MIKIKI等5大商場

東港城及Mikiki聯手大「花」心思，特別推出「花悅常滿」利是封，當中包括：「和風拼貼系列」及「瑰麗刺繡尊貴系列」。「和風拼貼系列」內包括糖果色系的利是封（一套四款），分成【花】、【悅】、【常】、【滿】四大款式。青春甜美感爆燈，結集四大傳統花卉，以清秀的和風拼貼元素呈現，矜貴秀麗；封面以和紙、燙金、浮雕等多種手工設計。

東港城及Mikiki亦悉心推出「花悅常滿」新春尊貴賀年禮盒，內附「瑰麗刺繡尊貴系列」利是封，更備有紅粉緋緋刺繡利是袋，刺繡的高貴感更由內延伸至外，雙層禮盒更可當成飾物盒存放珠寶飾物之用，精緻實用。

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■「花悅常滿」利是封及新春尊貴賀年禮盒換領■

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葵芳—新都會廣場

新都會廣場於今個農曆新年推出以新春花卉為主題的「豐盈花語」利是封，一套4款共8個分別用上百合花配以爆竹、水仙飾以大吉，桃花加入煙花，及蝴蝶蘭混以燈籠的設計，帶來雙重的好兆頭。利是封同時以炫彩色調設計，浮雕燙金效果，圖案盡顯立體瑰麗。 

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■「豐盈花語」利是封換領詳情■

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MOKO新世紀廣場

MOKO新世紀廣場今年特意邀請「日系本地」插畫家Mr. Japin設計2023年的新春利是封，以童趣可愛造型描繪出招財貓、飯糰、富士山及達摩的場景，配以玩味祝福語帶出新春祝願，如富士山配以「心中有富」、達摩配以「飛黃騰達」、招財貓配以「貓肥家旺」、飯糰配以「食極唔肥」，滿載歡樂迎兔年。

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■「MOKO x Mr. Japin新春利是封」換領詳情■

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【換新鈔】尚有一個月就到農曆新年？　三大發鈔行換新鈔安排

【農曆新年2023】發鈔行推e-利是大抽獎　獎品逾500份　搶$10,000大利是

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欄名 : 消費錦囊

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