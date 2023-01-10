【農曆新年2023】各大商場或商舖特色利是封　附設計介紹／換領地點／換領方法（更新至2022年1月10日）

還有不足一個月就到農曆新年，除了換新鈔之外又點少得靚靚利是封？每年各大商場或商舖都會推出有不同特色設計的利是封，供消費者換領。今年它們的利是封是怎樣？要消費幾多才可換領呢？

（更新至2022年1月10日，最新加入譚仔三哥利是封詳情）

譚仔三哥

一直支持「原創．獨創」及本地創意文化產業的三哥，邀請到本地插畫師DDED聯乘推出「COME撈發則」利是封。貫徹三哥搞笑貼地的風格，DDED設計出一式三款以兔年及「三酸撈薯粉」為主題的「COME撈發則」利是封，涵蓋了「工作篇」、「家庭篇」和「朋友篇」，鬼馬地向大家拜個早年，更寓意一眾三粉能全方位地COME撈過年，有福齊齊撈！

■換領詳情■

由1月12日起，凡在譚仔三哥米線惠顧一餸或以上米線包括轉薯粉、菜底，即送譚仔三哥 X DDED「COME撈發則」利是封一包，每包6個，有齊3款設計，每款各2個，數量有限，送完即止。

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沙田新城市廣場與HomeSquare

新城市廣場與HomeSquare攜手邀請到著名設計師Ken Lo，設計富沙田特色的「富貴河村」利是封套裝及兩款新指精品。利是封共四款設計，把城門河、車公廟等地標配合賽龍舟、踏單車等沙田特色活動，融入喜慶當中，盡顯沙田獨有景致及風土人情，於商場消費滿指定金額便可換領。

■換領詳情■

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北角匯

北角匯推出「萌兔貴族」立體利是封，以圓形為封套，祝願港人新一年事事「圓」滿，並以仿真兔毛、刺繡、鏤金壓紋的物料拼搭。萌兔分別化身高貴的國王與皇后，炫光版利是封上印有兔公主與兔男爵。

The Point會員憑指定積分換領的「預留證」及換領當天以電子貨幣消費滿指定金額之單據，即可到換定商場換領【萌兔貴族】立體利是封及福袋「兔」裝！

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預留證上架日期： 2023年1月5日及1月12日，下午1時起 (數量有限，換完即止)

消費及換領日期： 2023年1月6日至25日

換領地點： 北角匯1期地下顧客服務中心、荃錦中心2樓顧客服務中心（近Giordano）

積分及消費額：2,000分+單一消費滿300元

換領內容：一盒有齊兩款共6個利是封，每盒包含1對仿兔毛版+2對炫光版

一田

一田特意設計2款專屬的日式和服造型利是封，靈感源於傳統日本新年傳統服裝，當中利是封採用了和服中高貴典雅的「繪羽」系列為主題，圖案以自然和風花系作背景，是幸福與希望的象徵；而浮光躍金的襯色配上日本傳統水引繩結花，象徵吉祥、美滿等的寓意，祈求為新一年帶來幸運及祝福。「繪羽和服」利是封加上燙金及浮凸設計，突顯春意盎然的色彩。

■換領詳情■

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換領地點

一田百貨：顧客服務部

一田超市/一田KONBINI：收銀處顧客服務專櫃

合味道紀念館香港

1月期間，顧客上載紀念館照片至社交平台，並hashtag #合味道紀念館香港 或 #cupnoodlesmuseumhk，或者在紀念館內購買任何產品，即可免費領取2套清仔化身福兔造型的利是封（每套內附5個利是封）。

另外，於1月19日至24日期間，即場透過WeChat小程式註冊成為日清食品全新會員計劃「日清食品體驗館」的會員，即可獲贈利是封一套（送完即止）。

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「合味道紀念館香港」

地點：尖沙咀廣東道33號中港城2樓

開放時間：上午11時15分至晚上7時15分；逢星期三休館（若星期三為公眾假期，則翌日休館）

東港城及MIKIKI等5大商場

東港城及Mikiki聯手大「花」心思，特別推出「花悅常滿」利是封，當中包括：「和風拼貼系列」及「瑰麗刺繡尊貴系列」。「和風拼貼系列」內包括糖果色系的利是封（一套四款），分成【花】、【悅】、【常】、【滿】四大款式。青春甜美感爆燈，結集四大傳統花卉，以清秀的和風拼貼元素呈現，矜貴秀麗；封面以和紙、燙金、浮雕等多種手工設計。

東港城及Mikiki亦悉心推出「花悅常滿」新春尊貴賀年禮盒，內附「瑰麗刺繡尊貴系列」利是封，更備有紅粉緋緋刺繡利是袋，刺繡的高貴感更由內延伸至外，雙層禮盒更可當成飾物盒存放珠寶飾物之用，精緻實用。

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葵芳—新都會廣場

新都會廣場於今個農曆新年推出以新春花卉為主題的「豐盈花語」利是封，一套4款共8個分別用上百合花配以爆竹、水仙飾以大吉，桃花加入煙花，及蝴蝶蘭混以燈籠的設計，帶來雙重的好兆頭。利是封同時以炫彩色調設計，浮雕燙金效果，圖案盡顯立體瑰麗。

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■換領詳情■

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MOKO新世紀廣場

MOKO新世紀廣場今年特意邀請「日系本地」插畫家Mr. Japin設計2023年的新春利是封，以童趣可愛造型描繪出招財貓、飯糰、富士山及達摩的場景，配以玩味祝福語帶出新春祝願，如富士山配以「心中有富」、達摩配以「飛黃騰達」、招財貓配以「貓肥家旺」、飯糰配以「食極唔肥」，滿載歡樂迎兔年。

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