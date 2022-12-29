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【旅行血併】日本消費稅擬增至15%? 新加坡增至8% 一文看日、韓、法、英購物稅及退稅門檻

精明消費 17:19 2022/12/29

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香港作為免稅天堂，購物不用考慮稅率，不過隨著開關到外地旅遊購物，或海外網上購物，就不得不認識各地商品的徵税和退稅制度，才能更精準計算貨物價錢，選購名牌奢侈品等高消費更是能大省一筆，買得心頭好同時把握預算。

購物要看增值稅(VAT)

按照每個國家稅法，售賣各樣商品的價格部分都包含營業稅、消費稅等，統稱增值稅(VAT，Value Added Tax)，但因遊客不在當地居住，或享有免稅及退稅的待遇。不過需要注意的是，普遍有標明Tax Free或Tax Refund的店鋪，並要一筆買滿指定金額才能退稅。每個國家所要求的購物金額及制度有所不同。以下一文整理多個熱門旅遊地點的最新消費稅資訊及退稅門檻: 

日本

日圓低水，不少人遊日購物更大手筆更盡情，但據日媒報道指，日本擬計劃增加消費稅，由10%調升至15%，最快於2024年實行。對日本人而言，屆時商鋪、酒店、餐廳變相加價，不過遊客到日本血併，則能夠繼續享受免稅優惠。另外，日本對於消耗品及非消耗品的徵税有所不同，分別為8%(減輕稅率)及10%，兩者合併只要買滿5000日圓及少於五十萬日圓都可退稅。

標準消費稅稅率：10%

減輕稅率：8%

減稅物品：酒類以外的食品飲品、外賣

退稅最低購買金額：5000 日圓

 

新加坡

新加坡在明年1月1日起，消費稅將從7%提高至8%，為15年來首次。離實施新稅率尚餘僅數天，當地市民紛紛趕尾班車購物。

標準消費稅稅率：7%

退稅最低購買金額：SGD 10

 

英國

英國已經取消旅客退稅政策，海外遊客在英國購物不能退稅，只能在提供直郵的免稅店購買及郵寄免稅品，或者是由北愛爾蘭地區特定的店鋪商品才能退稅。

增值稅 20% : 適用於標準稅率的稅率大多數商品和服務

減免稅率 5% :一些商品和服務，例如兒童汽車座椅和一些家用節能材料

零稅率 0%: 零稅率商品和服務，例如大多數食品和兒童服裝

 

韓國

標準增值稅稅率：10%

退稅最低購買金額：30,000 韓元

 

法國

標準增值稅稅率：20%

醫藥品: 10 %

食品、書籍：5.5%

某些產品和服務的折扣率：2.1%

退稅最低購買金額：100 歐元以上

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欄名 : 消費錦囊

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