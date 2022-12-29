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【理財個案】年近30歲工作遇瓶頸 應否報讀課程再進修換跑道？

博客 12:10 2022/12/29

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在職場上工作了一段時間，不知你會否開始厭倦或迷惘，有萌生轉換跑道的想法？有讀者接近30歲，看到自己的工作前景覺得升職機會不大，因此正考慮應否報讀兼職課程去考取專業資格，但選擇這條路的話，日後有機會要放棄現有工作的福利及薪酬。他應該如何是好？看看龔成是如何回應。

讀者：
我年齡大概20尾，最近入左政府工，人工大概兩萬幾，頂薪預五萬幾，但升級機會好微，因為升級上面既位唔多，可以預見我會呢個位到退休。

我最近係到思考緊，好唔好報part time degree讀下，想讀個專業去考牌，好似測量、工程等等。我有研究過，如果part time讀完書，大概四年，到時要quit左宜家呢份工要出去再做相關既野3年，先可以考牌。4年後我人工大概3萬頭至中，到時要跌人工甘搵一d相關工作去儲經驗考牌係咪好不智？

我苦惱緊我好唔好再讀書。因為我想讀書既一個原因係想日後可以搵多啲錢，如果唔洗20萬去讀書，我又唔知可以做咩去增加收入。呢幾年我不斷思考可以做咩生意，但我都諗吾到。你可否俾啲意見我，好苦惱！

龔成︰
你呢個年紀會面對瓶頸實屬正常。無論你將來從事什麽職業，最重要是結合自己的興趣，專長和志向去考慮。

我細個的時候同你一樣都想搵多啲錢，但我不算是擁有高學歷的人。如果要同擁有專業資格的醫生，律師相比，相差甚遠，我同時都明白這不是我的志向。我發現自己數字能力強，對投資有濃厚的興趣，於是，便向投資這方向發展。

其實我覺得讀書在人生的經驗累積上不大，除非你好想做你考牌之後的工作。否則，你要計算自己需要花費的機會成本。包括你用低薪水累積經驗，花幾十萬進修，同時，你進修完後，是否一定找到相關的工作或得到相關的人工。

如果你想搵多啲錢，讀書不一定是唯一的出路，反而覺得你要了解自己先。考個牌如果只爲工作，不是你自己想做的事，你好快會厭倦，到時你可能會後悔。

當然，不斷提升自己是一件值得去做的事，我鼓勵年輕人要不斷增值自己，提升自己。問題是，你的方向是否正確，這是否自己打算將來10-20年要做的事，就只有你自己先知道。

 

【本文獲作者龔成授權轉載】

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撰文 : 龔成

欄名 : 80後百萬富翁

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