【旅遊保險2022】比較16款產品新冠肺炎保障 醫療賠償金額差9倍 13產品毋需受保人打疫苗

近月仍有不少港人預備出發去旅行，尤其是前往日本、韓國、泰國等旅遊熱點。不過，全球新冠肺炎Covid-19疫情個案依然有一定數目，10Life今次集中比較旅遊保險有關新冠肺炎的保障，當中尤其以醫療保障評分佔比最高，原因是海外潛在醫療開支是最難估算的項目。

旅遊保險本身保障傳染病引發的各類型風險，但新冠肺炎已經成為世衛宣佈之「大流行」，在保險公司角度已變成已知風險，所以旅遊保險有機會將新冠肺炎列為不保事項，但我們發現市場上16款旅遊保險列明保障新冠肺炎引致之醫療開支、延誤或取消行程等，對投保人而言相當重要。

值得注意的是，日本自2022年12月30日起，中、港、澳航班只准許使用東京、大阪、名古屋4個機場抵達日本。香港保險業聯會表示，由於防疫的政府政令屬於不保事項，旅遊保險未能提供有關的航班延誤、取消行程或提早結束旅程的保障。

表1：比較新冠肺炎保障評分及保費（港元）

假設7天旅程、目的地為日本

新冠肺炎保障差異顯著

是次比較涵蓋16款就新冠肺炎提供多項保障的旅遊保險。為方便讀者比較，我們亦為產品進行新冠肺炎保障評分，評分只涵蓋5個保障項目，並不考慮保費因素。海外醫療費用高昂，以日本為例，由於外國人在當地未能參加當地健康保障計劃，需要支付200%醫療開支，所以我們的評分將醫療保障權重定得最高（60%），而住院及強制隔離現金、緊急支援（註1）、出發前取消旅程、旅程中途提早結束則各佔10%。評分只作參考，讀者可按個人需要，仔細比較個別項目。

在16款產品中，評分差異較大，反映保障存在明顯差異。另外，評分最高5款產品得分相近，惟以安聯保費較平，反映性價比較高。有一點要留意，如想獲得新冠肺炎保障，保誠和豐隆列明，受保人須接種2針新冠疫苗，而富衛則需要3針。值得注意的是，保誠列明出示「免針紙」不能取代須接種新冠疫苗。

表2：旅途中 - 新冠肺炎醫療保障、海外住院現金、緊急支援、腰斬旅程旅費保障比較

（最高賠償額、以港元計價、假設受保人為1名成人）

醫療保障：賠償金額差9倍

現時外地旅行最大風險之一，就是期間患上新冠肺炎。香港人熱門旅遊地點例如日本、英國等地，每日新增確診仍然維持1萬宗以上，二次感染或重症風險仍然存在，醫療開支不能漠視。16款產品均以實報實銷的方式賠償受保人當地住院費用。如表2所見，金額最高的為滙豐（5,000,000港元），最低的則是富衛（500,000港元）和Starr（500,000港元），高低相差9倍。

而且，大多數產品都設有「住院現金」，亦即是住院後將按日數作出賠償。以富衛為例，每日賠1,000港元，上限為14,000港元，屬眾多產品中金額最高。

多數產品涵蓋醫療撤離或遣返、親屬探望

除保誠、豐隆、Starr外，其他產品均提供醫療撤離或遣返保障。「醫療撤離或遣返」是指於旅程中，當受保人因染病而需要緊急醫療撤離或遣返，服務多由保險公司授權的支援公司提供，並須經支援公司批准或安排。但值得注意，如果在外地確診新冠肺炎，而醫療撤離前快測仍然呈陽性，其實是不能登機，故此這項保障作用不算太大。

至於親屬探望，除美亞、Starr、富衛外，其他產品都涵蓋相關保障。「親屬探望」是指當受保人不幸住院，旅遊保險賠償親友到當地探訪所衍生的住宿及交通費用，惟通常須要受保人住院連續達指定天數，又或按醫生建議而需要。

腰斬旅程：8款產品涵蓋旅伴或直系家屬確診及病重

若果因受保事故而提早結束旅程返港，包括因染上新冠肺炎而病重，大部份保險公司會賠償已繳交但不獲退還的旅遊費用，包括往後的酒店費及機票費用，個別產品甚至包括主題樂園門票等。但同樣地，若果產品提及提早結束旅程需要回港，而登機前快測依然屬陽性，變相難以提早結束行程。

在16款產品中，只有滙豐、安聯（2款產品）、中銀、蘇黎世「易起行」、安盛、livi bank、MSIG，涵蓋受保人、旅伴或直系家屬因新冠肺炎病重或確診而回港，其中滙豐、Allianz安聯旅遊保險「優越」計劃尊貴、中銀、安盛、MSIG均賠償最多50,000港元。

表3：出發前-取消旅程保障比較、返港後-強制隔離現金津貼保障比較

（最高賠償額、以港元計價、假設受保人為1名成人）

取消旅程：部份產品涵蓋因列為緊密接觸者而須強制隔離

「出發前取消旅程」是指出發前指定日數內，如受保人因受保事故而取消行程，包括確診新冠肺炎或病重，保險公司會賠償已繳交但不獲退還的旅遊費用，例如酒店及機票等，亦是不少預備出發旅行人士擔心的事項。值得注意的是，個別旅遊保險需要提早於指定日子投保，這項保障才會生效。

在16款產品中，只有滙豐、安聯（2款產品）、中銀、蘇黎世「易起行」、安盛、livi bank、MSIG、美亞，賠償受保人、旅伴及/或直系家屬因新冠肺炎病重或確診，其中滙豐、Allianz安聯旅遊保險「優越」計劃尊貴、中銀、安盛、MSIG均賠償最多50,000港元。

此外，滙豐、中銀、蘇黎世「易起行」、安盛、livi bank、MSIG亦保障受保人因列為緊密接觸者而須強制隔離而取消旅程。金額以滙豐、中銀、安盛、MSIG最高（50,000港元）。

若果回港後確診新冠肺炎而需要強制隔離，個別旅遊保會賠償現金津貼，並以每日計算。不過要注意，若果上機前新冠肺炎快測為陽性，有關人士就難成功登機，談不上回港後獲得強制隔離現金保障。唯一是有關人士在飛機上受到感染，才有機會獲賠償。

本文詳細比較了產品的新冠肺炎保障。事實上，旅遊保險保障項目繁多，例如個人財物保障、行李延誤、租車自負額等，可詳見另一篇文章。



【文章來源：10Life；原題：【旅遊保險2022】比較16款產品新冠肺炎Covid-19保障】

10Life是個保險比較平台，為用戶提供專業及中立的保險資訊。10Life團隊有精算師、保險產品專家及醫生顧問，致力解構各種複雜的保險產品。我們着重對消費者重要的因素，釐訂保險產品的評分準則，透過客觀的數據分析，計算出保險產品的評分。

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App