海港城Bazaar名牌服飾潮物低至2折 Pandora冬季限時購物禮遇 低至55折

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1.海港城Bazaar：名牌服飾及潮物激減 低至2折

即日起至2023年1月2日，海港城Bazaar多款名牌服飾和潮物激減，更有低至2折。

時間: 11:00am – 9:00pm

地址 : 尖沙咀廣東道7號九倉電訊中心5字樓

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2. Pandora：冬季限時購物禮遇 低至55折

即日起至2023年1月15日，Pandora推出冬季限時禮遇，精選產品以55折發售，購買兩件額外9折，購買三件額外8折。

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3.衛訊：AirPods Pro（第2代）即減250元

衛訊今期限時優惠，即日起至2023年1月4日，第2代Apple AirPods Pro以激筍價1,599元發售(建議零售價：1,849元)，有升級主動消噪同超卓音質，仲配埋四種尺寸矽膠耳塞，於門市或eShop都可入手。

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撰文：hket小編

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