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【2023年貨攻略】淘寶年貨節開鑼　價格直降新玩法低至85折

博客 09:00 2022/12/29

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辦年貨是農曆新年前的指定動作，新年不能缺少的當然是賀年食品，還有添置新衣、新家品和各種禮品，又豈能馬馬虎虎？現在淘寶天貓香港站正進行年貨節優惠，於今晚（12月29日）晚上8時正式開賣，一直至2023年1月4日晚上11時59分，當中有大量精選優惠等緊你，包括部分商品限時直降優惠高達85折，部分商品一件都可享折扣優惠！還可以將傢俱模擬放到你家的真實環境當中。想知年貨節有幾筍，即睇下文介紹！

今年淘寶天貓香港站年貨節，採用全新優惠方式，玩法更簡單直接，推出部分商品限時無門檻價格直降，部分商品折扣高達85折，單品一件都可享折扣優惠，價格一目了然。根據不同年貨主題，部分產品直降如下：

  • 新年換新裝：服飾類目九折直降
  • 大掃除換新俱：家裝家居類目高達八五折
  • 新年食品：快消類目九折

「放我家」上線　模擬傢俱入屋場景

除了以上優惠，淘寶天貓香港站服務亦有升級，「放我家」功能全新上線﹗買之前想感受一下傢俱在實境的效果？現在可以將傢俱模擬放到你家中，還原傢俱入屋真實場景，提前預覽真實搭配效果。

四個步驟體驗傢俱到家的真實場景：

1. 挑選心水傢俱商品

2. 揀選「放我家看效果」

3. 上載家中照片

4. 揀選你心水傢俱（可以多於一件）️，等你可以親自搭配出最合適的選擇

即去香港傢俬頻道試下新功能：http://click.world.taobao.com/bhFWPXK

全新香港OOTD服飾頻道

齊集流行趨勢服飾，專為香港女生而設的服裝頻道。為你搜羅今年必備冬季大衣、連身裙、長短靴、新春新年紅色衣服裝等等，指定商品更享香港跨境段包郵及本地退服務（*只限支持本地退產品並使用菜鳥官方物流）。以後上淘寶就可以無憂購物。

即去香港OOTD服飾頻道：http://click.world.taobao.com/bhFW0ea

大件運物流最高達七六折

延續「香港地區傢俬頻道」，如購買大件傢俬重量達101公斤以上，使用菜鳥物流運費即大降價最高達七六折（收費以物流頁面為準）；如選用菜鳥大件集運並買滿101公斤，於菜鳥應用程序輸入優惠碼「cainiao388」，買滿¥388即減¥18。

若買木製傢俬怕有蟲同埋大陣甲醛味？只要選擇菜鳥官方集運，下單購買後輕鬆享免費甲醛檢測或加購超值除甲醛與除蟲服務。全部服務均於菜鳥集運倉完成，到貨無憂！更可以加購打木架加固，那就不怕傢俬因為運輸途中出現損壞狀況。

¥199香港跨境段包郵及各式直運優惠

現在包括食品和日用品等都可享受香港跨境段免運費，只要於香港跨境段包郵專區購物滿¥199，再揀選菜鳥官方集運/菜鳥官方標準直運兼自提，即享香港跨境段包郵。若然包郵商品不夠¥199？現在有「一件跨境段包郵」商品，使用菜鳥官方集運/菜鳥官方直運兼自提，一樣可以享香港跨境段免運。

淘寶年貨節主會場攻略：

淘寶年貨節主會場（12月27日至1月4日）：http://click.world.taobao.com/bhFW0eK

香港傢俬頻道：http://click.world.taobao.com/bhFWPXK

香港OOTD服飾頻道：http://click.world.taobao.com/bhFW0ea

優惠受條款及細則約束，詳情請參閱淘寶及天貓香港站。

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欄名 : 阿里導航

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