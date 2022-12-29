【疫苗通行證取消】 相約朋友不再受針數限制 攀石/抱石/溜冰/高爾夫球場 地點及價錢一覽

隨著政府宣布取消疫苗通行證，相約朋友終於不再受「針數」之隔，經歷無法聚首一堂的好一段時間，大家除了吃大餐團聚之外，一齊做運動亦是更健康的有趣之選。對於好多年都沒一起活動的朋友們，價值相宜又潮流的室內運動，最適合一大班人一起參加。以下就介紹多個攀登、高爾夫球及溜冰收費一覽，一於邀請朋友及家人出來動動身子，憑體能一決高下!



多元化攀石訓練場

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1.Hong Kong Climbing Park

位於沙田嘅 Hong Kong Climbing Park 設有多個攀登區，2小時任玩體驗票，由$218至$258不等，如高場區、抱石園區、極限忍者園區、訓練園區等，包括租借安全帶及攀石鞋。進階人士更可參加恆常及課程運動攀登證書。



2. Just Climb

Just Climb港島同九龍設分店，分別位於新蒲崗同杏花村。新手抱石班$398，適合沒有經驗的攀爬者，50分鐘教學，課後全日任攀，有超過100條攀登路線，及各款訓練器材練攀石專用窆肌肉。



康文處攀登牆及高爾夫球

▲ 康文處攀登牆

▲ 康文處攀登牆

▲ 康文處爾夫球場 ▼ 點擊圖片放大



普遍人較小機會玩攀石及高爾夫球，值得一班朋友一起試玩。康文處提供攀登牆及高爾夫球場地，收費相宜，普遍每小時每人收費不超過五十元，而且有多個地區選擇。透過康體通網上預訂服務，只需按下驗證碼字樣，填寫個人資料，或登入「康體通」帳戶，選擇預訂的場地及時段，點選提供的場地時間，就能夠網上預約場地。

對於這些設施感到陌生的你，可以一覽下列場地，康文處攀登牆設有不同難度，大家可以跟據自己的體力選擇，高爾夫球除了試著一杆入洞，練擊球手感的人如希望打得更遠，亦可選有戶外高爾夫球發球道的屯門康樂體育中心及和宜合道運動場。

康文處室內攀登牆場地:

1.大角咀體育館

2.東啟德體育館

3.鯉魚門體育館

4.屯門康樂體育中心

5.港島東體育館

康文處高爾夫球發球道:

1.港島東體育館

2.順利邨體育館

3.屯門康樂體育中心

4.和宜合道運動場

熱門溜冰場及收費比較

▲ 太古城溜冰場收費

▲ 西九龍溜冰場－飛龍冰上樂園收費表

▲ 太古城溜冰場

▲ 又一城溜冰場 ▼ 點擊圖片放大



1. The Rink 圓方 Elements 溜冰場 按分鐘收費

The Rink 是全港首個按分鐘收費的溜冰場，收費每分鐘1元到1.5元不等，使未太能不停溜冰的朋友更能節省費用，透過八達通機出入閘十分方便。年幼溜冰者的家長亦可免費於公眾區內，與子女分享溜冰的開心時刻或在有需要時從旁協助。



2. 西九龍溜冰場－飛龍冰上樂園

深水埗西九龍中心溜冰場有17,000平方呎的真雪溜冰場，位於西九龍中心八樓。入場門票港幣$80可溜足兩小時，相當抵玩，同商場更有平價美食，適合愛平價玩平價食的朋友。

3. 又一城歡天雪地溜冰場 Glacier

又一城 Festival Walk 的歡天雪地 Glacier，收費介乎$80至$90，能溜1小時45分鐘到2小時不等，商場內亦設有影院、餐廳、方便又好玩，能和朋友盡情吃喝玩樂。



4. MegaIce 溜冰場－國際標準級

位於 Megabox，全港首個國際級標準溜冰場Mega Ice，門票收費划一$90，能入場3小時，更是進階溜冰朋友的選擇，更設30米高落地大玻璃，溜冰同時能欣賞維港景色。



5. 太古城溜冰場－港島首選

太古城中心冰上皇宮位於太古站，太古城溜冰場按時段收費，由$85至108不等，同樣可以溜兩小時，港島區唯一一個溜冰場，場地設施齊備，是約港島朋友之首選。

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