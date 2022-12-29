出遊要保留信用卡副本？ 7大旅途資金規劃注意事項

防疫措施逐漸放寬，内地近日更宣佈全面開關，時隔三年，相信大家都很想即刻開啓環遊世界模式。計劃旅遊包括很多前期準備，其中最重要是規劃自己的旅遊花費，旅途中的酒店住宿、出行交通、食物及購物等處處都需要錢，費用的計劃將決定旅途的成敗。以下幾點旅行注意事項將幫助在旅途中合理規劃，保護自己的資金安全。

1.開啓海外提款功能

在旅遊之前，開啓銀行卡海外提款功能，這能一定程度確保信用卡公司不會將未來假期中的異地消費列為詐騙行為。否則，將有可能導致信用卡無法繼續使用，直至確認是本人消費後才能恢復，造成一定麻煩。



2.複印信用卡副本

為避免旅途中信用卡遺失後，不能及時聯係相關部門。可以將信用卡複印幾份副本，保存在自己手中或交予家人手中。當不幸信用卡遺失後，能夠及時聯係信用卡公司處理，及時cut卡和發新卡。



3.了解相關費用

如果打算在旅途中不單使用現金，就要了解國際刷卡而產生的相關費用。這將有助於決定是否繼續用卡，還是兌換外國貨幣。



4.將錢分開放

在家時，為了方便管理，大家都習慣將銀行卡和現金等都放在一個地方，但出去旅遊時，最好將它們分開放。將其中一部分帶在身上，例如最常用的銀行卡和部分現金，剩餘的可以留在房間内安全的地方。這能避免在行程中丟失隨身的財物，而造成旅程受阻。



5.兌換貨幣

如果打算出國旅行，要了解並決定好兌換貨幣的方式。可以選擇在自己國家的銀行提前兌換、在旅程途中的兌換站兌換或在ATM提款機兌換。無論採用哪種方式，都要清楚了解兌換所產生的費用，選擇最適合本次旅途的兌換途徑。



6.購買旅遊保險

旅途中難以避免發生不能預測的意外，在旅行前可以為自己買一份保險，保障自己的安全。旅行保險計劃可提供因惡劣天氣造成的旅行延誤、旅行取消或中斷、醫療費用和丟失行李等保障。



7.清楚目的地旅遊限制

雖然中國内地宣佈放寬限制，但其它國家為避免病毒傳播，仍宣佈中港旅客入境限制。在出發前應查閲了解相應限制措施，理性出遊。

責任編輯：梁政琪

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