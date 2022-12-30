John Hardy中性環保首飾　可持續性發展傳承峇里島民間工藝

近年全球珠寶界有3大趨勢：一是履行企業道德責任，由挑選寶石到工匠製作，每一環均以尊重雙方基礎下合作，不許被剝削的事情發生；二是可持續發展，整個產業運作離不開環保這個主軸；三是中性風（unisex）大流行，即是首飾無分性別，「是他也是妳和我」都能佩戴的時尚潮物，來自峇里島的首飾品牌John Hardy就符合以上3個要求。

▲ Johh Hardy的首飾走中性設計，男女均可佩帶。（圖片品牌提供）

▲ Classic Chain系列純銀淡水珍珠緞面啞光鉑金鉤釦式手鏈（$5,110），錘煉18K金純銀大溪地珍珠與淡水珍珠戒指（$5,970）。（圖片品牌提供）

來自加拿大藝術家John Hardy是珠寶界其中一位佼佼者。因他一次峇里島遊歷，深受當地歷史悠久的珠寶製作傳統所啟發，並於1975年成立工匠合作社。

除了主力聘用當地工匠作手工製作，並融匯峇里獨特文化傳統，也堅持每一顆鑽石和寶石均能符合嚴謹的道德標準，其所用的貴金屬如黃金和銀，都是100%再生金屬。旗下Bamboo系列衍生的《Wear Bamboo, Plant Bamboo》企劃，至今已為峇里島種植百萬棵竹樹，致力維護峇里島的天然環境。

▲ Classic Chain系列純銀淡水珍珠緞面啞光鉑金鉤釦式手鏈（$5,110），錘煉18K金純銀大溪地珍珠與淡水珍珠戒指（$5,970）。（圖片品牌提供）

▲ Pearl Link頸鏈。（$10,402/圖片品牌提供）

▲ Classic Chain系列純銀淡水珍珠緞面啞光鉑金鉤釦式手鏈（$5,110），錘煉18K金純銀大溪地珍珠與淡水珍珠戒指（$5,970）。（圖片品牌提供）

而品牌近年更涉足珍珠領域，更標榜「世上沒有完全相同的兩顆珍珠為名」，推出Chain Pearl系列（品牌其後更把此系列納人Classic Chain系列）。

▲ Classic Chain系列大量起用純銀淡水珍珠、黑藍寶石黑尖晶石等貴金屬，試試把不同款式的手鏈和頸鏈混搭配襯，有意想不到的效果。（圖片品牌提供）

▲ Classic Chain系列純銀淡水珍珠錶釦頸鏈（約$ 17,679）、綴藍寶石／鑽石錶釦手鏈（約7,995起）和Palu Band Ring系列純銀戒指（約$1,808起）。（圖片品牌提供）

然而筆者最欣賞的，反而是大量起用黑珍珠（常被稱為大溪地珍珠）、其他顏色如乳白色、灰色和孔雀綠等，再配襯剛陽味重如高光銀和啞光黑鍍銠、黃金等的材質，讓品牌強烈的中性風格卻帶點女性的嫵媚，模糊首飾的界別，不局限設計的可能性，從中把峇里島獨特的人文遺產傳承和發揚光大下去。

產品查詢：3892 3890