【農曆新年2023】新年派電子利是 有18厘高息定期存款 / 抽百萬巨獎 / 贏$16,888現金獎 / （不斷更新）

農曆新年即將來臨，除了傳統的實體利是之外。不少銀行近年都積極推廣電子利是（e-利是）功能，派完利是還可以參與大抽獎！

（最新加入ZA Bank e利是詳情）

ZA Bank 抽百萬港元巨獎

ZA Bank聯乘麥當勞、星巴克及香港太古可口可樂推出「八兔報到 千萬駕到」 活動，即日起至 2023年1月31日（大年初十）期間，香港用戶只需登入 ZA Bank App 的「八兔報到 千萬駕到」活動頁面參與小遊戲或完成指定任務，即可獲得1張「兔仔卡」，每張兔仔卡的背面都隱藏1款隨機奬賞，翻轉「兔仔卡」即可得到由三大品牌贊助的驚喜禮遇（包括優惠券及免費汽水）、ZA Coin、ZA Bank 優惠券或ZA Bank「百萬勁抽券」。

只需每日完成「派現金利是」任務即可得到 1 張「兔仔卡」，翻轉該卡就有機會獲得 1 張「百萬勁抽券」，參與「ZA 百萬勁抽」，隨時獨得100萬港元現金。手持越多「百萬勁抽券」，中獎機會越高。另外，成功集齊 8 款「兔仔卡」的用戶，更可參與瓜分高達 1,000 萬 ZA Coin（價值 10 萬港元）的終極獎賞。

ZA Bank 首次推出百家姓電子利是封，涵蓋46個熱門姓氏，打造饒富個性的利是風格。

收集「兔仔卡」的方法

1.每日登入 ZA Bank App 「八兔報到 千萬駕到」活動頁面簽到 ,連續簽到 3、6、9、12 或 15 日，有較大機會解鎖稀有「兔仔卡」。

2.於「八兔報到 千萬駕到」活動頁面挑戰「接財神」小遊戲,活動結束後，累計分數排名前 400 名將會獲贈額外星巴克優惠劵,遊戲分數越高，解鎖稀有「兔仔卡」的機會越大。

3.其他渠道︰

完成「逗利是」或其他指定任務

參與「最勁抽」

開啟「驚喜福袋」

參與其他指定線上活動

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中銀香港 18厘高息定期存款 / $8,888元大抽獎

中銀香港聯乘Miffy推出「兔年喜氣 Phone 利是」，提供港幣8,888元大抽獎、高達8,000 BoC Pay 積分獎賞及高達18%特優定存年利率等多重獎賞。

2023年1月18日至2月5日期間，客戶使用 BoC Pay 或中銀香港手機銀行派發電子利是，即可參加抽獎，有機會贏取港幣8,888元獎賞，名額共10名，派發 電子利是愈多，獲獎機會愈大。客戶使用 BoC Pay 派發電子利是，將額外獲贈高達 8,000 積分獎賞，積分可用於抵銷簽賬消費。除了「派利是」外，「逗利是」也有獎賞。客戶經 BoC Pay 或手機銀行派發或收取電子利是，均可於2023年2月10日至28日期間，透過中銀香港手機銀行以「合資格新資金結餘」港幣 10,000元或以上開立「特優定期存款（電子利是）」，7天港元定期存款年利率達18% 。這優惠存款上限是10萬元，每名合資格客戶期內只可享一次定存優惠。

如以上限10萬元計算，7天存期，18厘年利率可賺息約345元。

此外，年滿 11-17 歲的中銀香港客戶成功 登記轉數快後，亦可經手機銀行收取電子利是。

星展銀行 $288現金獎

農曆新年將至，星展銀行（香港）由即日起推出農曆新年新功能電子利是及「派得多，賺得多」現金獎賞活動。

電子利是派發操作簡單，在DBS digibank HK流動應用程式，用戶只需輸入收款人已登記「轉數快」的手提電話或電郵及自選星星及展展圖案的利是封封面，即可完成派發。

即日起至2月15日，推出「派得多，賺得多」活動，用戶完成合資格的電子利是、eDDA授權入錢及星展特快海外轉賬及匯款服務的顧客可獲得高達288元現金獎賞。

在手機上發送易利是步驟：

步驟1： 登入DBS digibank HK app

步驟2： 前往Pay & Transfer > e利是

步驟3： 選擇或輸入收款人的手機號碼/電郵地址

步驟4： 輸入轉賬詳情

步驟5： 選擇您的e利是包裹

步驟6： 確認發送

livi bank 最多1萬元大利是

今年虛擬銀行livi bank特別推出五款Mochi兔年e利是封，各款封面均設有不同的新春祝福語，包括「學業猛進」、「大展鴻兔」、「錢兔似錦」、「龍馬精神」、「財源廣進」等。

由即日起至2023年1月31日，只需登入livi手機應用程式完成簡單任務，便可獲得livi獨家新春限定NFT。​完成三個指定新年任務，儲齊全套三款NFT，即可參加新春大抽獎。得獎者有機會贏取高達10,000元大利是、1,000元利是或戶戶送 50港元優惠券。抽獎結果將於2023年2月8日公布。

任務一：透過Mochi作封面的e利是，向親友傳遞祝福 只須登入ivi 手機應用程式後，於主頁按「派利是」，選擇「新收款人」後，輸入戶口資料或從「好友名單」中選擇收款人，輸入祝福字句及利是金額，挑選e利是封圖案，即可輕鬆將祝福傳遞。

親友收到祝福後，更可用專屬邀請碼開立liviSave戶口，一旦成功開戶，你和親友將一同獲享150元現金獎賞。 任務二：經轉數快存入1,000元至liviSave戶口 客戶只需從其他銀行戶口經轉數快存入1,000元至liviSave戶口。 任務三：用livi Mastercardâ或livi銀聯二維碼於7-Eleven消費 客戶以livi Mastercardâ或ivi銀聯二維碼於7-Eeven消費，不限金額，可獲取獨家新春限定NFT及7CAFÉ免費即磨咖啡換領券一張

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大新銀行 頭獎$16,888現金獎

大新銀行宣布推出全港首個語音利是功能， 客戶一鍵即可向親友派利是，同時親口送上溫暖祝福。派語音利是客戶更可參與大抽獎，有機會贏取頭獎總值 16,888元現金獎賞。

客戶於2023年1月11日至2月5日（包括首尾兩天）期間， 成功經流動理財單次派發10元或以上語音利是，即可獲得一次抽獎機會。頭獎1名， 獎品為16,888元現金獎賞；二獎共8名，獎品為888元現金獎賞。派發語音利是次數越多，抽獎機會越多。若派發語音利是次數10次或以上，將額外獲得8次抽獎機會。此外，客戶於推廣期內首次成功登記網上理財／流動理財，亦可獲88元現金獎賞。

渣打香港 最多1萬元現金獎

渣打香港鼓勵市民透過SC Pay「轉數快」派e-利是。由2023年1月16日起至2月5日，市民用SC Pay「轉數快」派e-利是，並同時分享新年貼圖，即可自動參加大抽獎，獎品超過500份，有機會贏取高達10,000元現金獎。

另外，渣打香港將於2023年1月5日至21日提供兌換新鈔及「迎新鈔」服務，市民可於本周六（31日）早上9時起於該行網頁預訂新鈔套裝，選擇時段及分行領取，節省排隊時間。

■派渣打e-利是參加大抽獎步驟■

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恒生銀行 贏9999足金金牌

農曆新年將至，恒生銀行特意升級恒生MobileApp的「派e利是」功能，讓客戶可一次過派發多達10封e利是。

由1月14日至2月10日期間，只要透過恒生MobileApp「派e利是」、以轉數快轉賬或登記恒生為轉數快預設收款銀行，即可透過HAROWhatsApp參加大抽獎，有機會贏取9999足金財神金牌等超過5,000份豐富獎賞。適逢今年為恒生踏入90周年誌慶，銀行更特別創鑄了90個精心設計的限量版財神NFT。「派e利是」越多，中獎機會越大。

9999足金財神金牌（20克）及財神NFT 1個（8份）

9999足金財神金牌（5克）及財神NFT 1個（8份）

500元電子餐飲禮券及財神NFT 1個（74份）

38元電子餐飲禮券（5,000份）

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