  • 18°C
香港時間 : 2023110日 (週二) 18:21
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【農曆新年2023】新年唔一定派實體利是！ 派e利是贏$16,888現金獎 / 足金財神（不斷更新）

精明消費 17:53 2023/01/10

分享：

分享：

農曆新年即將來臨，除了傳統的實體利是之外。不少銀行近年都積極推廣e-利是功能，派完利是還可以參與大抽獎！

（最新加入大新銀行語音利是詳情）

 

大新銀行

大新銀行宣布推出全港首個語音利是功能， 客戶一鍵即可向親友派利是，同時親口送上溫暖祝福。派語音利是客戶更可參與大抽獎，有機會贏取頭獎總值 16,888元現金獎賞。

客戶於2023年1月11日至2月5日（包括首尾兩天）期間， 成功經流動理財單次派發10元或以上語音利是，即可獲得一次抽獎機會。頭獎1名， 獎品為16,888元現金獎賞；二獎共8名，獎品為888元現金獎賞。派發語音利是次數越多，抽獎機會越多。若派發語音利是次數10次或以上，將額外獲得8次抽獎機會。此外，客戶於推廣期內首次成功登記網上理財／流動理財，亦可獲88元現金獎賞。

渣打香港

渣打香港鼓勵市民透過SC Pay「轉數快」派e-利是。由2023年1月16日起至2月5日，市民用SC Pay「轉數快」派e-利是，並同時分享新年貼圖，即可自動參加大抽獎，獎品超過500份，有機會贏取高達10,000元現金獎。

另外，渣打香港將於2023年1月5日至21日提供兌換新鈔及「迎新鈔」服務，市民可於本周六（31日）早上9時起於該行網頁預訂新鈔套裝，選擇時段及分行領取，節省排隊時間。

派渣打e-利是參加大抽獎步驟

    點擊圖片放大
    +4
    +3

恒生銀行

農曆新年將至，恒生銀行特意升級恒生MobileApp的「派e利是」功能，讓客戶可一次過派發多達10封e利是。

由1月14日至2月10日期間，只要透過恒生MobileApp「派e利是」、以轉數快轉賬或登記恒生為轉數快預設收款銀行，即可透過HAROWhatsApp參加大抽獎，有機會贏取9999足金財神金牌等超過5,000份豐富獎賞。適逢今年為恒生踏入90周年誌慶，銀行更特別創鑄了90個精心設計的限量版財神NFT。「派e利是」越多，中獎機會越大。

  • 9999足金財神金牌（20克）及財神NFT 1個（8份）
  • 9999足金財神金牌（5克）及財神NFT 1個（8份）
  • 500元電子餐飲禮券及財神NFT 1個（74份）
  • 38元電子餐飲禮券（5,000份）
    點擊圖片放大

＝＝＝＝＝

【退休積滿Fund】高2倍的強積金回報 低風險又穩陣的策略點做？

 

邊間銀行存息最高，有咩條款限制？立即免費下載《香港經濟日報》App即時攞料

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 消費錦囊

最新專欄文章 更多

【跨境消費】即日起至2月6日進入「Alipay+ Rewards」　領取$10跨境優惠禮券
今日
【跨境消費】即日起至2月6日進入「Alipay+ Rewards」　領取$10跨境優惠禮券
【農曆新年2023】各大商場或商舖特色利是封　附設計介紹／換領地點／換領方法（更新至2022年1月10日）
今日
【農曆新年2023】各大商場或商舖特色利是封　附設計介紹／換領地點／換領方法（更新至2022年1月10日）
【農曆新年2023】除咗拜年仲有邊到去？ 農曆新年打卡佈置（不斷更新）
今日
【農曆新年2023】除咗拜年仲有邊到去？ 農曆新年打卡佈置（不斷更新）
【農曆新年2023】登記成九巴會員參加抽獎　有機會一年免費搭九巴　獎品總值逾20萬元
2023/01/09
【農曆新年2023】登記成九巴會員參加抽獎　有機會一年免費搭九巴　獎品總值逾20萬元
【農曆新年2023】新年前好多嘢要準備？ 一個懶人包有齊新春優惠／好去處／換新鈔資訊（更新至1月6日）
2023/01/08
【農曆新年2023】新年前好多嘢要準備？ 一個懶人包有齊新春優惠／好去處／換新鈔資訊（更新至1月6日）
恒生銀行（00011） 大新銀行（02356） 渣打集團（02888） 電子支付 轉數快 農曆新年

下一篇文章

【跨境消費】即日起至2月6日進入「Alipay+ Rewards」　領取$10跨境優惠禮券
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【農曆新年2023】各大商場或商舖特色利是封　附設計介紹／換領地點／換領方法（更新至2022年1月10日）
【農曆新年2023】各大商場或商舖特色利是封　附設計介紹／換領地點／換領方法（更新至2022年1月10日）
【新年盆菜2023】新年團年食咩好？ 8大精選盆菜推介 免運費/米芝蓮盆菜/送鑄鐵鍋
【新年盆菜2023】新年團年食咩好？ 8大精選盆菜推介 免運費/米芝蓮盆菜/送鑄鐵鍋
【易賞錢】實體卡3月起唔用得? 電子App合併卡教學 三步找回帳號 附最新優惠合集
【易賞錢】實體卡3月起唔用得? 電子App合併卡教學 三步找回帳號 附最新優惠合集
【稅貸2022/23】稅季來到　稅貸最低1.18厘　借20萬／50萬／100萬元　最低年利率係邊間？（新增創興、招商永隆）
【稅貸2022/23】稅季來到　稅貸最低1.18厘　借20萬／50萬／100萬元　最低年利率係邊間？（新增創興、招商永隆）
【農曆新年2023】除咗拜年仲有邊到去？ 農曆新年打卡佈置（不斷更新）
【農曆新年2023】除咗拜年仲有邊到去？ 農曆新年打卡佈置（不斷更新）
agnès b.新春減價 低至半價 滙豐信用卡惠康滿$500送$50現金券
agnès b.新春減價 低至半價 滙豐信用卡惠康滿$500送$50現金券
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款