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【農曆新年2023】新年唔一定派實體利是！ 派e利是抽獎贏1萬元現金 / 足金財神（不斷更新）

精明消費 17:32 2023/01/03

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農曆新年即將來臨，除了傳統的實體利是之外。不少銀行近年都積極推廣e-利是功能，派完利是還可以參與大抽獎！

（最新加入恒生銀行「e利是」詳情）

渣打香港

渣打香港鼓勵市民透過SC Pay「轉數快」派e-利是。由2023年1月16日起至2月5日，市民用SC Pay「轉數快」派e-利是，並同時分享新年貼圖，即可自動參加大抽獎，獎品超過500份，有機會贏取高達10,000元現金獎。

另外，渣打香港將於2023年1月5日至21日提供兌換新鈔及「迎新鈔」服務，市民可於本周六（31日）早上9時起於該行網頁預訂新鈔套裝，選擇時段及分行領取，節省排隊時間。

派渣打e-利是參加大抽獎步驟

    點擊圖片放大
    +4
    +3

恒生銀行

農曆新年將至，恒生銀行特意升級恒生MobileApp的「派e利是」功能，讓客戶可一次過派發多達10封e利是。

由1月14日至2月10日期間，只要透過恒生MobileApp「派e利是」、以轉數快轉賬或登記恒生為轉數快預設收款銀行，即可透過HAROWhatsApp參加大抽獎，有機會贏取9999足金財神金牌等超過5,000份豐富獎賞。適逢今年為恒生踏入90周年誌慶，銀行更特別創鑄了90個精心設計的限量版財神NFT。「派e利是」越多，中獎機會越大。

  • 9999足金財神金牌（20克）及財神NFT 1個（8份）
  • 9999足金財神金牌（5克）及財神NFT 1個（8份）
  • 500元電子餐飲禮券及財神NFT 1個（74份）
  • 38元電子餐飲禮券（5,000份）
    點擊圖片放大

＝＝＝＝＝

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