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【富豪榜2022】香港首富不是李嘉誠 馬斯克以前是冠軍 排名大洗牌 共6600億美元身家蒸發

個人增值 10:00 2022/12/31

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今年全球市道氣氛仍相對低落，很多人的投資及MPF亦備受衝擊，可能你認為已經難以忍受，但富翁的損失之巨大絕對會超乎你想像。據報美國億萬富翁今年合共約有 6600 億美元的財產蒸發，首10大富豪今年身家損失就佔當中逾3,600億美元(約2.8萬億港元)， Tesla創辦人馬斯克（Elon Musk）更是首當其衝，成為2022「最大輸家」。下列圖片整理出全球首富及中港最富有人物，數據截至2022年12月30日︰

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香港首富不是李嘉誠
現時香港首富是電動汽車電池生產商A股寧德時代董事長曾毓群，雖然身家按年減207億，但早已在今年5月超越李家誠成為全港最首富，第二富有港人才是長和系創辦人李嘉誠，身家按年跌8.75億。

最富有中國人為鍾睒睒，為農夫山泉 （09633） 的創始人兼董事長，全球排名14位。

馬斯克失首富之位 歐洲奢侈品巨頭取代

馬斯克(Elon Musk)作為汽車業億萬富翁，但又成為Twitter新CEO，他出售Tesla股票，豪斥440億美元收購Twitter，最終令Tesla股價大跌，外界認為他為此花費過多的時間和金錢。 據《福布斯》統計，馬斯克本年已經揮霍了超過 1150 億美元的財富，今年初馬斯克本以巨大的優勢成為全球首富，領先歐洲奢侈品LVMB(掌管包括LV等系列)的歐洲奢侈品大王Bernard Arnault約 700 億美元，但已在今個月底被反超前，不再是全球首富。

富豪榜「大洗牌」

在全球市況動盪下，出現富豪大洗牌的情況。《福布斯》實時全球億萬富翁排行榜題示，首3位分別是歐洲奢侈品大王Bernard Arnault、Tesla行政總裁馬斯克(Elon Musk)及印度煤炭大亨阿達尼(Gautam Adani)。 煤炭大亨阿達尼在一年內憑藉旗下企業收入達到了 551 億美元，在 2023 年資產淨值增逾400億美元，成為世界第三大富豪。

朱克伯格第8跌至26位

另外，Meta創始人朱克伯格今年身家同樣暴跌。去年截至12月26日，朱克伯格排名第8，淨資產由1,199億美元年內大減763億美元，至436億美元(約3,400.8億港元)，至今在《福布斯》富豪榜大跌至第26位。不過今年內亦有造就出新晉富豪，包括有份收購車路士、投資及體育界巨頭 Todd Boehly 、及被重金招聘並開創同名系列的設計師 Tom Ford，可見富人亦不一定能夠愈富愈有，懂得把握時勢後來居上，擁有大筆財富的人也無法永遠保持領先。

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