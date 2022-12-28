【日圓兌換】抓緊日圓5算的尾巴 銀行換Yen 竟比找換店更平

隨著放寬出入境限制，對於港人而言絕對是一大喜訊，不少人第一件最想做的事就是到日本旅行，日本迷都會留意日元兌港元匯率，雖然日圓已在低位有所回升，但目前仍然處於相當低的水平，一文整合22間銀行/外幣找換店，可考慮趁低吸納日圓，到日本掃貨更划算！以下一圖列出日圓匯率大比併，包括多間大行及熱門找換店:

▼ 點擊圖片放大

銀行電匯比找換店更抵 華僑永亨最划算

經比較11間銀行及11間找換店的匯率，發現銀行的電匯和找換店都是徘徊5.8算，每百日圓兌港元匯率差價最大可達0.183元。銀行的賣出價普遍比找換店更低更算，賣出價指以港幣向找換店/銀行兌換外幣，數字越低越著數 、買入價指將外幣換成做港幣，數字選較高者較抵。當中可見華僑永亨的匯率最抵，而找換店則是牛記較低，不過亦要留意相關手續費，大家可以按自己需要選擇。

銀行外匯優惠

另外多間銀行亦推出外幣匯款優惠，當中亦有新客及指定匯款額回贈，為供參考，以下整合了四間銀行相關優惠資訊供大家了解更多，立即點圖片看詳情:

▼ 點擊圖片放大 +2

1.中國建設銀行(亞洲)優惠

-網上兌外幣現金獎賞高達HK$1,800

去年十月至今年十月期間未曾進行外幣兌換交易之客戶，兌換外幣累計金額達以下指定金額(港元等值) 港幣300萬或以上，可獲手機兌換外幣獎賞港幣1,800元

-兌換外幣點差折扣優惠高達40%起

不論任何金額，均可享精彩點差折扣優惠，日圓兌港元最高可享之網上兌換外幣點差折扣優惠高達40%起。

推廣期:即日起至2022年12月31日

2.中國銀行(香港)優惠

-港幣200元迎新賞

指定賬戶經中銀香港手機銀行成功兌換外幣累計達港幣5萬元或以上，方可獲享港幣200元迎新賞

-兌換外幣高達港幣1,800元

合資格賬戶經中銀香港手機銀行兌換外幣達以下指定累計金額，可獲「手機兌換外幣獎賞」高達港幣1,800元:

推廣期：即日起至2022年12月31日(包括首尾兩天)

3.Citibank 花旗銀行(香港)優惠

使用Citi Mobile® App 手機外匯交易平台尊享以下優惠：

-買賣外匯專享0%差價

全新客戶享0%差價，開戶首三個月可於Citi Mobile® App以本行成本價買賣外幣

-HK$300推薦現金獎賞

全新客戶每成功推薦1位親友開立銀行戶口並透過Citi Mobile App買賣外幣，可獲享HK$300現金獎賞

推廣期:由即日起至2022年12月31日

4.恒生銀行優惠

-外幣定存年利率高達13%

經恒生線上服務或HSBC兌換交易達港元一萬至港元二百萬或其等值，並同時設立該貨幣之一星期定期存款，可享受年利率優惠高達13%

-外匯買賣差價85折

經恒生線上服務進行任何11種貨幣(包括日圓)之單一兌換交易達港元50,000或其等值，即可享85折外匯買賣差價折扣優惠

＝＝＝＝＝

【退休積滿Fund】高2倍的強積金回報 低風險又穩陣的策略點做？

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經