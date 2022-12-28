精選8隻內地開關受惠股 旅遊航空、零售飲食 約12萬元買晒!

内地宣佈將於2022年1月8日全面開關，不再對入境人士進行核酸檢測和集中隔離。恒指一度升逾500點，更曾經重上2萬點大關。時隔三年，內地市民終於可以逐步恢復正常生活和活動，勢必會促進旅遊、外出飲食和消費購物激增。各行業逐漸復甦，包括旅遊航空、零售飲食等都呈向好趨勢。以下精選8隻内地開關受惠股，如果每隻一手，約12萬元就可以買齊!

零售飲食類

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瑞信早前指，當内地明年重開後，餐飲業將會是其一主要受惠者，九毛九 （09922） 是該行首選。里昂亦發表報告指，内地重新開放促使該行上調銷量增長預測，意味著更高的貿易量增長和利潤率擴張，將目標價上調至27.3元，維持「跑贏大市」評級。

瑞信預期，內地體育用品實體店將於明年上半年復常，行業投資氣氛逐步好轉，當明年中庫存消化後，行業基本面便會正式轉勢。瑞信還指，安踏 （02020） 是內地加快放寬防疫限制下最受惠股份，最新獲列為行業首選。

旅遊航空

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在内地宣佈取消入境隔離後，攜程集團 （09961） 的2個子品牌Trip.com及Ctrip(攜程旅行)上，香港往中國內地航班搜索量較上周同期上升5.21倍。假設內地將於明年初逐漸解除邊境限制，野村預期攜程明年境外旅遊業務將反彈至疫情前水平的約40%，維持對公司「買入」評級。美銀證券報告指，受惠於内地重新開放，内地長途旅行激增，目標價由283元上調至330元，評級為「買入」。

大和研究報告指出，北京首都機場 （00694） 於10月份每日錄得約300個航班及2萬名乘客，國際業務則恢復至每日4至5個航班，相對於今年初時為每日1至2個航班有所增加，大和預期旅行需求相對正面。

摩通發表報告指，市場對中國重開邊境的樂觀情緒越來越強烈，内地冬春航班呈現恢復趨勢，國際航班將在未來六個月被翻倍。考慮到對旅遊復甦的最新看法，維持中國東方航空 （00670） 「增持」評級。

大和發表報告指，美蘭空港 （00357） 管理層對明年上半年展望審慎樂觀，預料到2024年才轉為更加樂觀。雖然近日美蘭國際機場每日飛機起降架次增至350架，客運量提升至3萬人次，防疫措施寬後飛機升降及客運量均增加50%以上。但大和認為，12月份機場營運表現依然會較疫情前水平低50%。管理層亦預期旅客可能需要3至6個月時間來審視及決定行程，因此預計客運量將在明年下半年才會恢復。

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