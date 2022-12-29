崇光百貨新年名牌服飾低至2折 大班賀年糕品 買1送1

新冠肺炎疫情全球大流行，經濟不景，打工仔當然要學識慳錢。本網每日為你搜羅市場精選的優惠着數情報，餐廳、外賣、超市、網購及信用卡等優惠碼、優惠券應有盡有。「今日優惠精選」精選以下3個着數情報，有用記得與朋友分享。

1. 崇光百貨：新年名牌服飾低至2折/床褥低至6折

即日起至2023年1月2日，新年名牌女士服飾展於崇光銅鑼灣店21樓崇光宴會廳舉行，精選貨品低至2折優惠。

即日起至2023年1月9日，名牌床褥展於崇光銅鑼灣店SOGO CLUB 16樓舉行，尊享低至6折優惠。

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2. 大班：賀年糕品 買1送1

農曆新年將至，即日起至2022年12月30日，大班賀年糕品買一送一。

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3. 天際100：半價門票優惠 成人低至99元

即日起至2023年6月30日，天際100門票可享半價優惠，原價為港幣198元，折扣後每位成人的門票只需港幣99元，小童或長者的門票則只需港幣64元。

詳情可參閲：按此

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撰文：hket小編

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