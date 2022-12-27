【除夕倒數】工展會/The ONE跨年免費小食、Sky100門票半價、海上維港遊

今年底政府終於放寬社交距離措拖，除夕倒數約親朋好友共同慶祝，玩樂之時能享受免費及多人參與行程自然玩得更盡興，四款活動可以滿足大人小朋友一起狂歡，人數亦無特定限制，一於看看最新除夕玩樂推介，開心迎接2023年！

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1.The ONE跨年倒數 免費小食飲品

迎接2023，維多利亞港兩岸將於跨年夜上演加強版「幻彩詠香江」大型多媒體燈光音樂匯演，The ONE 的L16 The AIR，一邊提供免費小食飲品，一邊居高臨下欣賞難忘美景，齊齊迎接更加精彩的2023年！

2.工展會晚上免費入場時段

第56屆工展會位於維園，近日恢復試食試飲，加上除夕即將到來，為鼓勵市民入場及感受佳節氣氛，工展會將於聖誕節起（25日）至除夕（31日），延長開放時間1小時至晚上9時，晚上7時30分後更開放免費入場；1月1日閉幕日則維持開放至晚上8時，能夠免費試飲及買過年食品，一舉兩得。

3. Sky100門票半價

天際100除夕舉行跨年倒數派對，更有DJ現場打碟炒熱氣氛，飽覽整個香港景色，維港兩岸景色盡收眼底，與大家一同打卡迎接新年，非常浪漫！門票每人$398，現場更設有3D立體佈置派對主題供大家影相留念，12月底只參觀5G LAB@天際 100 門票更有半價優惠售價$99(包括12月31日)，讓你居高臨下圓滿告別2022!

天際100除夕舉行跨年倒數派對 日期：2022年12月31日 時間：21:45 – 00:30 套票內容：2023跨年倒數派對門票1張、派對小道具1份（款式隨機）

4.洋紫荊維港遊海上倒數 除夕自助餐

今年除夕要講到盡情觀賞維港兩岸景色，莫過於參加海上的「洋紫荊維港遊」。船上享受180分鐘任食歐亞海鮮烤肉美食海上自助晚餐，海鮮、烤肉、鐵板燒及美酒飲品，同時欣賞維港兩岸景色及幻彩詠香江、現場live brand、更有設跨年大抽獎活動，北角洋紫荊碼頭當日晚上9時30分集合，海上進行除夕倒數，必定盡興過新年。優惠後成人 (11 歲以上) 每位HK$1,350，兒童 (2 - 10 歲) 每人HK$950。

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