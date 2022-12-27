【聖誕節2022】聖誕過後天然聖誕樹要點處理？　1月4日至8日港九新界15個回收點

聖誕節過後，如果家裡或辦公室有買天然聖誕樹的話要如何處理？環保署就呼籲市民及工商機構可透過2022-23天然聖誕樹回收計劃，回收擬棄置的天然聖誕樹。

聖誕樹回收地點

今年天然聖誕樹的收集日期由上年的4天延長至5天，由2023年1月4日至8月。中央收集點位於Y‧PARK [林‧區]，除此之外亦有遍佈港九新界的地區收集站。

如果市民及工商機構於2023年1月4日前、1月9日至13日、16至21日期間需要回收聖誕樹，則要於辦公時間內（星期一至星期六，上午9時至下午6時）送往Y‧PARK [林‧區]回收。要注意的是，Y‧PARK [林‧區]於2023年1月14日及15日不會接收園林廢物。若要回收聖誕樹的話，要看清楚時間，免得白行一趟。

凡於中央收集站或回收環保站回收聖誕樹的參與者均會獲發電子證書；而將聖誕樹運往回收環保站回收的參與者亦可獲得小禮物乙份，數量有限，送完即止。

■2022-23天然聖誕樹回收計劃收集點■

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聖誕樹回收後的用途

環保署發言人表示，回收得來的聖誕樹會在Y‧PARK [林‧區]與其他園林廢物一同被轉化成不同再生產品，方便重用、循環再造或被升級再造成裝飾、木傢具或藝術品等。是次計劃只限於回收天然聖誕樹，聖誕樹在送往回收前須拆除燈飾、膠底座、裝飾物及膠帶等物品，以免影響其回收再造的過程。

環保署亦鼓勵市民將其他小型植物（如聖誕花）重新栽種；至於塑膠製的聖誕樹及裝飾物則可貯存再用，以實踐惜物減廢。

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