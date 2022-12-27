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【好去處】賞紅葉時機到！大棠紅葉指數顯示「漸紅」　除了大棠還有甚麼地方有紅葉？

精明消費 13:28 2022/12/27

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踏入冬季，又是觀賞紅葉的時間。根據漁農自然護理署網站的大棠「紅葉指數」顯示，目前紅葉的狀況為「漸紅」。最為人熟知的賞紅葉地點是元朗大棠的楓香林，如要前往的話可乘坐甚麼交通工具？除了大棠外，又有甚麼隱世景點可以賞紅葉？

前往大棠方法
若想到該地的話，可以於港鐵朗屏站／元朗市乘港鐵巴士K66號，或於元朗市紅棉圍乘紅色小巴，在大棠山路巴士站下車，並沿大棠山道旁的行人道步行上山，約60分鐘到達楓香林。

港鐵巴士於由2022年12月3日至2023年1月15日期間，逢星期六、日及公眾假期，將安排路線K66A特別班次來往朗屏站至大棠山路站。

如果要駕車進去的話須留意，大棠山道介乎避雨亭至大棠山道停車場的路段於2022年12月3日（星期六）至2023年1月15日（星期日）逢星期六、日及公眾假期每日上午7時至晚上7時間歇性封閉，禁止所有車輛進入。

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其他賞紅葉勝地

  1. 烏蛟騰

如果想避開人群的話，大埔的烏蛟騰是相對人潮較少的觀賞紅葉景點。路綫可以由大埔烏蛟騰出發，經過三椏灣，再一直行到荔枝窩。此路徑的路面平坦不難行，只有輕微的上落斜坡，是行山新手可以應付到的路程。

  1. 青衣公園

除了郊外地方，其實在民居附近都可以欣賞到紅葉。青衣公園距離青衣港鐵站5分鐘，內裡種植了落羽松及杉樹，而且落羽松比一般紅葉紅得要遲，所以一旦錯過了觀賞大棠紅葉的時間，仍有機會在青衣公園賞紅葉。

  1. 香港動植物公園

除了青衣公園之外，市區的選擇還有香港動植物公園。公園內有一段楓香徑，種植了多棵楓香樹，是全香港除了大棠之外楓香樹規模最密集的地方。

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