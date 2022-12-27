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近50%美國人後悔沒做這項投資 票選8大收入增加方法

個人增值 12:25 2022/12/27

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賺更多的錢是你每年的重要目標嗎?  回顧今年，美股及港股表現反覆，大家或正考慮採取其他方式來令自己被動收入增加。但美國三大股指年內下跌，納指年內至今跌幅更達三成，卻近一半的美國人都後悔過去 10 年中沒有增加對股票的投資。


據CNBC報道，MagnifyMoney 在11 月對 1,500 多名美國人進行一項調查顯示，45.1% 美國人（包括投資者和非投資者）表示後悔沒有充分利用股市。與其他年齡層相比，因年輕投資者接觸投資只有較短的時間，Z 世代更加認為自己錯失投資機會。


後悔沒有充分利用股市的人，Z 世代當中（18 至 25 歲）有60%、千禧一代（26 至 41 歲）有 51%，X 世代（42 至 56 歲）則有46%，而嬰兒潮一代（57 至 76 歲）僅27%，可見隨著年齡增長，對股票投資的重視亦會隨之而下降。


而後悔的人中，超過一半的受訪者表示正在改變投資方式，包括將更多資金投入股票、諮詢財務顧問以及更關注股市。除了投資方面，根據最近 Momentive 與 CNBC Make It：Your Money 一項調查，被問及今年採取什麼方法增加個人財富時，27% 的美國人表示投資股市，可見股票今年最受歡迎的財富積累方法 。

今年採取什麼方法增加個人財富?(多選)
⦁    投資股市(27%)
⦁    找多一份工作及副業(20%)
⦁    爭取現職加人工(15%)
⦁    投資房地產(12%)
⦁    投資債券或相關合約(12%)
⦁    創業 (11%)
⦁    轉工找更有前景工作( 10%)
⦁    其他 (15%)

來源:CNBC Make It

標普500指數年內至今跌近2成，短期內嚇跑了不少投資者，但人們仍一直繼續買入，希望積累長期財富。過去多年內股市動盪但最終呈上升趨勢，如趨勢持續下去，下跌市場亦能帔視為是以低價買入股票機會。克賴頓大學 (Creighton University) 認證理財規劃師和金融心理學教授布Brad Klontz指，如果自己是千禧一代或 Z 世代，會對跌市感到激動。他指出無論市場的表現如何，持續投資廣泛多元化的股票才是明智的做法。


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