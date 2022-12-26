消委會「格價神器」7間商戶逾2000件商品價格比較 自設「目標價」買平貨（附功能教學）

很多精明的消費者，大至買大包米或油，小至買牙膏牙刷，都要先到不同超市商戶走一轉，為的就是格價，希望慳得一蚊得一蚊，除了花費腳力，更要經常用盡「腦力」記住各種價錢，即使疲倦，但往往發現同一件產品自己買貴了就感到後悔莫及。雖然世界上沒有後悔藥，但現在就有「格價神器」，助你省心省力，安在家中一眼看清商品價格走勢，你更可以指定心水貨物清單，及設自動提示追蹤入貨目標價。

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設「最大差價」比較 避開「食水深」商品

想坐家中進行超市日用品格價不是不可能，消委會為方便市民購物，經已推出「網上價格一覽通」幫助市民比較多達2,200款貨品分別在７大商戶的價錢，網頁每日更新，更設「跌價貨品」及「最大差價貨品」比較，助你把握時令優惠價錢，更設多種方式讓你輕鬆搜尋指定商品。

網站顯示，近日最大差價是樂天 Lotte - 小熊餅 - 朱古力味 37克，差幅高達1.4倍，AEON單件只賣5元，但百佳單件就賣12元，不過記得要看「備註」，百佳買兩件平均價也只是6蚊。而洗頭水、薯片、醬油等食品都有類似情況。另外近日減最多的是羅拔臣 Robertsons - 啫喱粉 芒果味 80克，過去30天最高13元，跌到現在最低價6元。大家購物前先了解如何格價，揀啱地方隨時平一半!

每項商品顯示過去30天價格

避開「食水深」的商品，可以按「最大差價貨品」，顯示現時定價差距最大的商品，以免白花高價入手同款產品。想知近期售價更抵物品，「跌價貨品」就能讓你看到最近減幅最大的物品，每項商品拉至最底更會顯示過去7天及過去30天最高及最低價，格價是不是變得份外方便呢?

「設目標價」及「我的最愛」新功能

網站亦推出新功能令格價更智能，「設定目標價格」功能，只要一按就會將現時最低價錢減1毫的價格、或你所輸入的更低價位當作目標價，當價格跌到目標價就會向你郝填寫的電郵發出提示，全自動為你看守價格變動。而「加到我的最愛」就是把心水產品加到個人清單，這樣就可以一眼看清想買的東西在哪裡最抵，省時又省力。

以商品條碼尋搜貨物

除了透過「貨品分類」功能搜尋貨品，或是輸入貨品關鍵字，打字不熟練的人也可以用手機鏡頭掃描商品條碼，或拍下商品條碼再上載相片，就能輕鬆找出常購用品的價錢資訊。不過筆者實測，部分有網站記錄的食品條碼經實際掃碼後，顯示未有相關資料，建議透過語音或手寫輸入填寫想查閱的貨品名稱，或者會更加快捷。

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