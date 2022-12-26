【信用卡迎新】5張年薪要求15萬以下信用卡 優惠比較一覽

信用卡不時推出優惠，港人經常以信用卡消費，能先買後找數，同時賺盡信用卡積分獎賞，獲取額外禮品當然最好不過。但市面上信用卡優惠花多眼亂，不妨先參考信用卡的迎新獎賞，再決定申請那一張信用卡。

以下整理出5張15萬以下年薪的信用卡，一覽迎新獎賞及條件，比較各張卡的優勝之處，並要留意普遍信用卡需要持卡人於指定期內作出簽帳才可享有迎新優惠。

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1.中銀Chill卡

全新客戶享高達HK$600現金回贈，包括手機簽賬10%現金回贈(回贈上限為HK$500)

經電子平台成功申請，額外享HK$100現金回贈

Chill商戶簽賬10%現金回贈，指定類別簽賬 5% 現金回贈，其他零售簽賬無上限 0.4% 現金回贈， 及任何消費 Pay Later 手續費回贈

2. 渣打Smart卡信用卡 首月簽HK$4000回贈HK$1200

全新信用卡客戶於信用卡獲發出後首個月內累積HK$4,000合資格簽賬，可享HK$1,200現金回贈

不論星期幾，日常消費商戶HKTVmall購物，可享5%現金回贈

海外簽賬及外幣零售簽賬豁免1.95%費用，並可享0.56%現金回贈

3.AEON信用卡迎新 任何簽賬回贈HK$100

新客戶申請AEON Card Purple，並憑卡簽賬消費或辦理信用卡免息分期計劃，可享5%迎新回贈高達HK$500

經AEON網站或手機應用程式成功申請，完成單一合資格簽賬，即可在三個月內收到額外HK$100網上迎新回贈

4.東亞銀行銀聯雙幣鑽石卡 2個月內簽HK$6,000享HK$600回贈

東亞銀行銀聯雙幣鑽石卡高達HK$2,100現金回贈

頭兩個月本地/海外零售簽賬、網上本地/外幣簽賬及/或現金透支滿HK$6,000，可享HK$600現金回贈

頭兩個月手機付款簽賬可享額外5%現金回贈，其他零售簽賬可享額外2%回贈，最高回贈金額達HK$1,500

5.全新 Citi The Club 信用卡

與The Club 指定商戶高達4%簽賬回贈，其他商戶 1%無上限簽賬回贈

發卡日計首3個月內累積認可簽賬滿HK$8,000或以上可享 4,000 Club積分 (相等於價值HK$800**) 及HK$1,200 賬單信用額回贈/

1O1O/csl特選續約客戶可尊享合共HK$2,000服務計劃月費回贈 (HK$100 x 20個月月費回贈)

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