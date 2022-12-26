  • 18°C
香港時間 : 20221226日 (週一) 14:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

工作愈忙愈累？常犯錯誤起床習慣 早晨三招心理學提效改善

個人增值 12:34 2022/12/26

分享：

分享：

一早起床，你是否每日都不想面對又要上班的一天?即使是假日也遲遲賴在床上，沒有任何動力? 踏入冬天早上更冷，當您滿腦子想著一天需要完成的所有事情，又躺在一堆毯子下很舒服時，自然會更不想工作。

 一日之計在於晨，經常無精打采，可能源自於你的起床習慣。不少企業CEO及成功人士保持效率和精力的關鍵，是把握清晨來提升個人狀態。對於長期捱夜的都市人而言，早睡早起的確是有些困難，但起床後還是有3個小妙招，可以令你每日過得更快樂、工作更有效率。

1.打造每日的情緒目標

很多人習慣一起床就想到一天下來的工作堆積如山，但這樣增加自己的壓力亦加無補於事。CNBC引述Modern Health 心理學家Jessica Jackson指出，列出待辦事項清單可能弊大於利。醒來後立即查看電子郵件、日曆或待辦事項列表，會使人立即以緊張的心情開始新的一天，會令大腦進入恐慌模式。

相反，Jackson指出應按心境狀況訂立每日情緒目標，以冥想作為每日的開始，花幾分鐘靜坐深呼吸，並擇一個詞或一句話作為他們每日的目標。例如是今天的目標是獲取「成功感」，或想今天過得很舒服，再想一日內實質如何能使心情符合期望，目標亦可以是一個強有力的詞語，例如「感恩」，更有助人們在一日內應對和反思的更多事情。

雖然我們不能決定每日遇到的事，但每早上班前設定一個目標，能夠確立個人價值觀，專注於個人的優先事項，而不是執着在一天內完成各樣任務，長遠而言才能保持對未來每一天的熱情。

2.每日堅持「斷網」時刻

丹佛心理學家Debbie Sorensen指出，每日都堅持特定時間「斷網」，抽空放鬆及不上互聯網的習慣，能讓大腦重新整理思緒。她指自己喜歡在早上和她的一個孩子一起躺在沙發上讀書，或者在其他家人醒來之前喝杯咖啡，在投入工作之前恢復了活力。

Debbie Sorensen指出普遍人醒來後立即看手機或電腦的習慣，會讓大腦分心，如果看到引起負面情緒的內容，更會帶來會壓力。相反，找一個讓你精力充沛的現實活動，例如閱讀、寫日記、散步或健身，能把踏實的感覺持續一整天，令你隔日起床更加精力充沛。

3.為早晨加添小樂趣

財富 500 強公司工業心理學家Laura Pendergrass表示，早晨加添小樂趣，是重要但常被忽略的事。找一件能讓你開懷大笑的小事作為你早上例行公事的一部分例如，準備工作時跳 3 分鐘小舞步，或打給有趣的朋友說早晨等，以多種娛樂的形式照顧自己心情同樣重要。

她指出，自己經常會在上班前花幾分鐘時間觀看令人振奮的大自然紀錄片，會讓她的心情大不相同。成年人亦像兒童，我們不能忽視玩樂的重要性，有責任充實自己的生活，去做一些有趣或有創意的事情，並為原本灰階的一天注入色彩。

＝＝＝＝＝

想盡早財務自由，提早退休，立即免費下載《香港經濟日報》App取經

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 知多啲

最新專欄文章 更多

10大今年熱門移居城市 西班牙華倫西亞成首選
今日
10大今年熱門移居城市 西班牙華倫西亞成首選
【職場趨勢】職場漸吹棒「員工至上」文化？ 8大要訣創造令僱員想留低的工作環境
2022/12/25
【職場趨勢】職場漸吹棒「員工至上」文化？ 8大要訣創造令僱員想留低的工作環境
Tesla到底發生了什麼事？年初至今跌65% 4大原因致全球首富地位不保
2022/12/21
Tesla到底發生了什麼事？年初至今跌65% 4大原因致全球首富地位不保
7成全職年輕人交家用 公價5,000元 存款要有這個金額 才有安全感
2022/12/20
7成全職年輕人交家用 公價5,000元 存款要有這個金額 才有安全感
【換新鈔】尚有一個月就到農曆新年？　三大發鈔行換新鈔安排
2022/12/19
【換新鈔】尚有一個月就到農曆新年？　三大發鈔行換新鈔安排
健康快訊 健康養生 健康問題 兒童健康 經濟 大自然 香港經濟日報 咖啡 財務自由 正能量

下一篇文章

10大今年熱門移居城市 西班牙華倫西亞成首選
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

工作愈忙愈累？常犯錯誤起床習慣 早晨三招心理學提效改善
工作愈忙愈累？常犯錯誤起床習慣 早晨三招心理學提效改善
毋需為儲錢戒掉咖啡 做好這兩件事開始累積財富
毋需為儲錢戒掉咖啡 做好這兩件事開始累積財富
【職場趨勢】職場漸吹棒「員工至上」文化？ 8大要訣創造令僱員想留低的工作環境
【職場趨勢】職場漸吹棒「員工至上」文化？ 8大要訣創造令僱員想留低的工作環境
10大今年熱門移居城市 西班牙華倫西亞成首選
10大今年熱門移居城市 西班牙華倫西亞成首選
【儲錢法懶人包】銀行存款等於零？經常月光難儲錢？ 儲錢大法一覽 信封存錢/$1法則/52周儲錢
【儲錢法懶人包】銀行存款等於零？經常月光難儲錢？ 儲錢大法一覽 信封存錢/$1法則/52周儲錢
年終獎金打算點用？ 跳出「心理帳戶」 5個方法理性規劃
年終獎金打算點用？ 跳出「心理帳戶」 5個方法理性規劃
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款