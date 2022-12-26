工作愈忙愈累？常犯錯誤起床習慣 早晨三招心理學提效改善

一早起床，你是否每日都不想面對又要上班的一天?即使是假日也遲遲賴在床上，沒有任何動力? 踏入冬天早上更冷，當您滿腦子想著一天需要完成的所有事情，又躺在一堆毯子下很舒服時，自然會更不想工作。

一日之計在於晨，經常無精打采，可能源自於你的起床習慣。不少企業CEO及成功人士保持效率和精力的關鍵，是把握清晨來提升個人狀態。對於長期捱夜的都市人而言，早睡早起的確是有些困難，但起床後還是有3個小妙招，可以令你每日過得更快樂、工作更有效率。

1.打造每日的情緒目標

很多人習慣一起床就想到一天下來的工作堆積如山，但這樣增加自己的壓力亦加無補於事。CNBC引述Modern Health 心理學家Jessica Jackson指出，列出待辦事項清單可能弊大於利。醒來後立即查看電子郵件、日曆或待辦事項列表，會使人立即以緊張的心情開始新的一天，會令大腦進入恐慌模式。

相反，Jackson指出應按心境狀況訂立每日情緒目標，以冥想作為每日的開始，花幾分鐘靜坐深呼吸，並擇一個詞或一句話作為他們每日的目標。例如是今天的目標是獲取「成功感」，或想今天過得很舒服，再想一日內實質如何能使心情符合期望，目標亦可以是一個強有力的詞語，例如「感恩」，更有助人們在一日內應對和反思的更多事情。

雖然我們不能決定每日遇到的事，但每早上班前設定一個目標，能夠確立個人價值觀，專注於個人的優先事項，而不是執着在一天內完成各樣任務，長遠而言才能保持對未來每一天的熱情。

2.每日堅持「斷網」時刻

丹佛心理學家Debbie Sorensen指出，每日都堅持特定時間「斷網」，抽空放鬆及不上互聯網的習慣，能讓大腦重新整理思緒。她指自己喜歡在早上和她的一個孩子一起躺在沙發上讀書，或者在其他家人醒來之前喝杯咖啡，在投入工作之前恢復了活力。

Debbie Sorensen指出普遍人醒來後立即看手機或電腦的習慣，會讓大腦分心，如果看到引起負面情緒的內容，更會帶來會壓力。相反，找一個讓你精力充沛的現實活動，例如閱讀、寫日記、散步或健身，能把踏實的感覺持續一整天，令你隔日起床更加精力充沛。

3.為早晨加添小樂趣

財富 500 強公司工業心理學家Laura Pendergrass表示，早晨加添小樂趣，是重要但常被忽略的事。找一件能讓你開懷大笑的小事作為你早上例行公事的一部分例如，準備工作時跳 3 分鐘小舞步，或打給有趣的朋友說早晨等，以多種娛樂的形式照顧自己心情同樣重要。

她指出，自己經常會在上班前花幾分鐘時間觀看令人振奮的大自然紀錄片，會讓她的心情大不相同。成年人亦像兒童，我們不能忽視玩樂的重要性，有責任充實自己的生活，去做一些有趣或有創意的事情，並為原本灰階的一天注入色彩。

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