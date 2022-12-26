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美SEC對虛幣交易所潑冷水︰「準備金證明」不代表財務狀況良好

博客 14:00 2022/12/26

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日本央行上周二將10年期日本國債收益率的上限從0.25%上調至0.5%，此舉令市場倍感意外，並且結束了長期接近零的利率水平。10年期國債收益率是其他借款利率的基準。經Elon Musk決定辭去Twitter 首席執行官一職之後，狗狗幣的價格被拋售，一周下跌超過 10%。美國證券交易委員會(Securities & Exchange Commission)宣布對 FTX 創始人 Sam Bankman-Fried 的兩個主要盟友：FTX 附屬交易公司 Alameda Research 前首席執行官 Caroline Ellison 和 FTX 聯合創始人 Gary Wang提出指控。比特幣於周五報價 16,809 美元，一周下跌3.1%。以太幣一周下跌4.3%，周五報價 $1,212美元。

FTX效應  加密貨幣公司紛紛出示「準備金證明」
美國證券交易委員會代理會計師Paul Munter在接受《華爾街日報》採訪時表示，投資者不應對一家持有準備金證明審計的公司抱有太大信心，並警告投資者要加以謹慎。自加密貨幣交易所 FTX 倒閉以來，許多加密貨幣公司已委託會計師進行儲備證明審計，從而緩解投資者對其財務狀況的擔憂。然而，Paul Munter 表示，這些審計結果並非證明公司財務狀況良好，因為此報告實際缺乏充足信息確定公司是否有足夠的資產滿足負債需求。

巴西總統 Jair Bolsonaro 於上周四將一項加密貨幣規範法案簽署立法，為建立加密貨幣監管框架奠定基礎，同時承認比特幣、加密貨幣為合法的支付方式和金融資產。這項法案將針對加密貨幣相關的欺詐行為進行規範，同時對違規行為設立處罰。

以上介紹僅供參考，是否值得投資還請各位讀者自行判斷。

Ix加密貨幣指數受整體加密貨幣市場消息及氣氛影響，周五報4075點，一周下跌5.2%；ix比特幣指數報4060點，一周下跌3.1%；ix以太幣指數報10414點，一周下跌4.3%。ix 比特幣現價指數報16809點，一周下跌3.1%；ix以太幣現價指數報1212點，一周下跌4.3%。 
 

指數 指數水平（點）* 一周變化
ix加密貨幣指數 4075 -5.2%（-222）
ix比特幣指數 4060 -3.1%（-131）
ix以太幣指數 10414 -4.3%（-472）
ix比特幣現價指數 16809 -3.1%（-542）
ix以太幣現價指數 1212 -4.3%（-55）
*截至2022年12月23日。為方便比較，3隻ix加密貨幣指數均採用相同的起始日及基準水平(2018年12月3日為1000點)。ix加密貨幣現價指數系列為整個加密貨幣市場最具代表性的加密貨幣提供以美元實時計算的價格，指數以10間交易所(每季度檢討)的平均價格計算並每隔5秒更新一次。它們專為按市值計價使用而設計。

 

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欄名 : 得利數字

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