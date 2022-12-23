【Netflix節目】韓國真人騷《單身即地獄2》尺度大升級　猛男醫生選美冠軍荒島玩男女配對

▲ 《單身即地獄》第二季上周開播，是 Netflix 大受歡迎的韓國真人騷節目。

Netflix韓國真人騷節目《單身即地獄》去年播出後旋即造成廣大回響，一眾性感俊男美女的曖昧互動極富追看性，更讓參加者人氣爆燈。第二季於上周開播，再次找來9位樣貌與身材同樣出色的年輕男女，於無人小島上演配對遊戲。鑑於上季參加者掀起的超高討論度，今季甫播映，韓媒已率先公開各人IG帳戶，令矚目背景曝光，勢必再掀熱潮。

▲ 朴世正的健康性感形象相當突出，節目中她主動向心儀男參加者表示好感。（Netflix劇照）

《單身即地獄》是個結合競技、生存遊戲元素的配對節目，9位互不認識的年輕男女，一起於「地獄島」上共同生活，期間將不時進行配對，成功配對的男女即可一起到稱為「天堂島」的豪華酒店共度一晚，互相深入了解。

▲ 9位互不認識的參加者一起在無人島上生活，通過各種遊戲、交流培養感情，進行配對。（Netflix劇照）

節目至今已播出3集，9位參加者中分別是4男5女，人數不均的局面亦令配對更顯殘酷。早前官方播出的預告片中，更剪輯了不少比上季尺度更大的內容，像是「可以越界嗎？」的大膽對話、男方看似將女方撲倒在床的畫面等，都令觀眾既驚訝又充滿好奇。

▲ 曾為足球員的崔鍾宇擁有藝人般的高顏值。（Netflix劇照）

配對成功可透露背景

從韓媒公布的參加者IG中可見，這季的男女成員中有兩位選美冠軍，亦有畢業自美國哈佛大學的高材生，更有事業成功的醫生，位位背景非同凡響。然而參加者在「地獄島」上不能透露自身的職業，豁免情況只限在「天堂島」。如此安排的目的，是要讓參加者撇除背景條件，只以自己的外形和個性等原始魅力去吸引對方。在觀眾角度而言，先預知了參加者的背景，再看着他們上演充滿猜度的互動，娛樂性更高。

▲ 申瑟琪樣貌標致、氣質優雅，更曾獲選韓國春香小姐冠軍。（Netflix劇照）

第一位出場的女參加者申瑟琪，五官標致、笑容甜美，舉手投足間更散發優雅氣質。她在自我介紹環節笑指曾有男性對她說：「你的眼睛裏有星星！」足證其魅力驚人。事實上她正是其中一位選美冠軍，曾獲2020年韓國春香小姐冠軍，更就讀於韓國首爾大學的樂器專業，IG上不時有參與音樂會、演奏會的相片，難怪氣質出眾。

▲ 去年獲韓國小姐冠軍的崔瑞恩笑容甜美，連男主持亦招架不住。（Netflix劇照）

另一位有選美冠軍頭銜的參加者為崔瑞恩，她是2021年的韓國小姐，身材亦相當驕人。個性隨和、很愛笑的她在節目頭幾集就與不少男女參加者打開話題，沒有一般選美冠軍的拘謹，自然而不造作。她在介紹環節時模仿打電話給男友，嬌羞語氣加上甜美笑容，連節目男主持看見亦表示心動。

男成員身材魁梧吸睛

而本季的男參加者中，幾乎個個都屬肌肉猛男。沙灘鏡頭下，男成員一字排開的健碩身材甚至比女參加者更有看頭。其中第一位登場的男成員崔鍾宇，不只擁有完美身材，更有宛如藝人般的高顏值，相信將憑節目收穫不少人氣。

▲ 職業為醫生的申東宇，曾獲韓國男性選美比賽第三名，專業與外形兼備。（Netflix劇照）

另一位身形魁梧的成員申東宇，成熟穩重的氣質，已先拔頭籌地得到不少女參加者的青睞。而根據韓媒公布的背景資料，擁有像健美先生般身形的他，竟是一名整形外科醫生，更曾獲韓國男性選美比賽第三名，絕對是兼具外形、氣質與專業的高質素男神。

節目製作組曾受訪指找尋成員時，最大考量是參加者能散發健康及正能量，更因播出後有可能引發各種評論，故各人在拍攝前都經過嚴密的心理諮詢，順利通過才能演出。上一季爆紅的女成員宋智雅，由初時的超高人氣，至後來被揭發穿戴假名牌而遭唾罵批評，發展峰迴路轉。不少觀眾拭目以待，就看今季跑出的將會是哪一位。

作者：王嵐

責任編輯：陳家昌