  • 15°C
香港時間 : 20221228日 (週三) 08:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

年輕人與父母同住為了買名牌？ Z世代成主要市場 名牌不應是生活全部

個人增值 08:30 2022/12/28

分享：

分享：

對於沒有太多壓力並喜愛追逐潮流的年輕人而言，他們會將名牌視作身份和地位的象徵，為了買到名牌，他們不惜一切代價，節衣縮食、變賣家當、打多份工等。最新又出新招數，據Morgan Stanley最新研究報告表示，美國目前有近一半年輕人與父母同住，而他們用剩餘的錢正在帶起一波奢侈品潮。

與父母同住為買名牌
美國人口普查局最新數據顯示，現在近一半18歲至29歲美國年輕人選擇與父母同住。摩根士丹利分析師在報告中指出，這是經濟大蕭條以來的歷史新高。Property Management一項調查顯示，當問及與父母同住的動機時，51%年輕人表示為了省錢，39%年輕人表示無法負擔高昂房租。隨著年齡較大的 Z 世代和千禧一代的房租和食物由父母支付，他們的可自由支配支出增加，使他們能夠購買更多名牌手袋、手錶和珠寶。

這種現象不但發生在美國，英國也有類似的情況。FIGARO引述大摩的報告稱，目前英國與父母同住的15歲至34歲人口比例為42%，其中與父母同住的男性比例較女性高。大摩分析師表示，與父母同住提高了年輕人的預算開支。當年輕人騰出原本用於日常必需品的預算時，他們將會有更多錢。隨著租房成本的增加，愈來愈多年輕人選擇與父母同住，但最大的原因卻是為了有更多錢來買奢侈品。

Z世代將成主要銷售對象
近年來，各大時裝名牌設計逐漸年輕化，各大品牌都逐漸以青少年感興趣的事物作為設計靈感，換上青少年崇拜的設計師為創意總監，目的就是吸引更多年輕人去關注和購買。隨著年輕一代逐漸成為奢侈品市場的主要銷售對象，據FIGARO引述《Business Of Fashion》預測，到2035年，全球奢侈品銷售額的約45%將由千禧一代和Z世代創造。

名牌滿足轉瞬即逝
很多年輕人為了買到名牌，做出很多荒謬的事情，有人吃幾個月的便利店、有人十幾歲就背一身債、有人變賣家中值錢物品等。如果是有條件的年輕人，適當購買名牌也能理解，但若是原本並沒有經濟能力，靠做這些荒謬事情來換取名牌就大可不必。

名牌固然能帶來一時的滿足感，但物質的欲望是沒有盡頭。不要為了購買名牌而放棄自己本來可以擁有的資源。若為了追求名牌，而造成身體健康受損，或背上無法償還的負債，都是得不償失的交易。

 

 

責任編輯：梁政琪

＝＝＝＝＝

理財真實個案分析，立即免費下載《香港經濟日報》App

 

開啟hket App，閱讀全文

欄名 : 理財加油站

最新專欄文章 更多

股神背後的男人 Charles Munger︰世界不受貪婪驅使 而是由嫉妒驅動（附8大投資名言）
2022/12/27
股神背後的男人 Charles Munger︰世界不受貪婪驅使 而是由嫉妒驅動（附8大投資名言）
【儲錢法懶人包】銀行存款等於零？經常月光難儲錢？ 儲錢大法一覽 信封存錢/$1法則/52周儲錢
2022/12/26
【儲錢法懶人包】銀行存款等於零？經常月光難儲錢？ 儲錢大法一覽 信封存錢/$1法則/52周儲錢
毋需為儲錢戒掉咖啡 做好這兩件事開始累積財富
2022/12/26
毋需為儲錢戒掉咖啡 做好這兩件事開始累積財富
年終獎金打算點用？ 跳出「心理帳戶」 5個方法理性規劃
2022/12/23
年終獎金打算點用？ 跳出「心理帳戶」 5個方法理性規劃
甚麽是「聖誕老人升市」？今年會否如期出現？
2022/12/22
甚麽是「聖誕老人升市」？今年會否如期出現？
電子消費券 消費陷阱 消費資訊 消費種類 經濟衰退 手袋 香港經濟日報 珠寶 壓力 經濟

下一篇文章

【聖誕節2022】聖誕過後天然聖誕樹要點處理？　1月4日至8日港九新界15個回收點
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【聖誕節2022】聖誕過後天然聖誕樹要點處理？　1月4日至8日港九新界15個回收點
【聖誕節2022】聖誕過後天然聖誕樹要點處理？　1月4日至8日港九新界15個回收點
【儲錢法懶人包】銀行存款等於零？經常月光難儲錢？ 儲錢大法一覽 信封存錢/$1法則/52周儲錢
【儲錢法懶人包】銀行存款等於零？經常月光難儲錢？ 儲錢大法一覽 信封存錢/$1法則/52周儲錢
毋需為儲錢戒掉咖啡 做好這兩件事開始累積財富
毋需為儲錢戒掉咖啡 做好這兩件事開始累積財富
近50%美國人後悔沒做這項投資 票選8大收入增加方法
近50%美國人後悔沒做這項投資 票選8大收入增加方法
股神背後的男人 Charles Munger︰世界不受貪婪驅使 而是由嫉妒驅動（附8大投資名言）
股神背後的男人 Charles Munger︰世界不受貪婪驅使 而是由嫉妒驅動（附8大投資名言）
工作愈忙愈累？常犯錯誤起床習慣 早晨三招心理學提效改善
工作愈忙愈累？常犯錯誤起床習慣 早晨三招心理學提效改善
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款