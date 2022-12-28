年輕人與父母同住為了買名牌？ Z世代成主要市場 名牌不應是生活全部

對於沒有太多壓力並喜愛追逐潮流的年輕人而言，他們會將名牌視作身份和地位的象徵，為了買到名牌，他們不惜一切代價，節衣縮食、變賣家當、打多份工等。最新又出新招數，據Morgan Stanley最新研究報告表示，美國目前有近一半年輕人與父母同住，而他們用剩餘的錢正在帶起一波奢侈品潮。

與父母同住為買名牌

美國人口普查局最新數據顯示，現在近一半18歲至29歲美國年輕人選擇與父母同住。摩根士丹利分析師在報告中指出，這是經濟大蕭條以來的歷史新高。Property Management一項調查顯示，當問及與父母同住的動機時，51%年輕人表示為了省錢，39%年輕人表示無法負擔高昂房租。隨著年齡較大的 Z 世代和千禧一代的房租和食物由父母支付，他們的可自由支配支出增加，使他們能夠購買更多名牌手袋、手錶和珠寶。



這種現象不但發生在美國，英國也有類似的情況。FIGARO引述大摩的報告稱，目前英國與父母同住的15歲至34歲人口比例為42%，其中與父母同住的男性比例較女性高。大摩分析師表示，與父母同住提高了年輕人的預算開支。當年輕人騰出原本用於日常必需品的預算時，他們將會有更多錢。隨著租房成本的增加，愈來愈多年輕人選擇與父母同住，但最大的原因卻是為了有更多錢來買奢侈品。

Z世代將成主要銷售對象

近年來，各大時裝名牌設計逐漸年輕化，各大品牌都逐漸以青少年感興趣的事物作為設計靈感，換上青少年崇拜的設計師為創意總監，目的就是吸引更多年輕人去關注和購買。隨著年輕一代逐漸成為奢侈品市場的主要銷售對象，據FIGARO引述《Business Of Fashion》預測，到2035年，全球奢侈品銷售額的約45%將由千禧一代和Z世代創造。



名牌滿足轉瞬即逝

很多年輕人為了買到名牌，做出很多荒謬的事情，有人吃幾個月的便利店、有人十幾歲就背一身債、有人變賣家中值錢物品等。如果是有條件的年輕人，適當購買名牌也能理解，但若是原本並沒有經濟能力，靠做這些荒謬事情來換取名牌就大可不必。



名牌固然能帶來一時的滿足感，但物質的欲望是沒有盡頭。不要為了購買名牌而放棄自己本來可以擁有的資源。若為了追求名牌，而造成身體健康受損，或背上無法償還的負債，都是得不償失的交易。

責任編輯：梁政琪

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