香檳達人一年飲幾百枝香檳 教你聖誕節選擇Champagne貼士

▲ 適合開Party、抵飲許多時候是大家選擇香檳的考慮因素。

又到聖誕！又到聖誕！雖然確診數字仍然不少，但防疫措施卻鬆綁了，相信今年聖誕節，開party的人數一定不少！除了要花心思想想吃甚麼聖誕大餐外，香檳又怎少得了呢？就請每年飲超過500枝香檳，多過一日一枝的香檳達人Peter Mok教我們點揀香檳，Cheers！

▲ 本身是香檳會Ordre des Coteaux de Champagne Officier的Peter Mok，教我們點揀香檳。

不說不知，酒齡有20多年的Peter，原來最初對香檳完全提不起興趣。「我通常是飲紅酒多，以前覺得香檳只是酸度高，不識欣賞，後來讀多了書（WSET Level 3），又買來試，便愈來愈喜歡。」

Peter還要多謝一個人，就是愛香檳的太太，連帶喜歡的大牌子，也跟隨老婆的口味，喜歡Bollinger。「我有幾百枝收藏，Bollinger佔了相當多，有二、三十枝。」他喜歡Bollinger的結構，酸度與果味的平衡，還會有足夠的烤香風味，滿有層次，不會覺得悶。「Bollinger La Grande Annee好年份才推出，就更加複雜。」

▲ Bollinger, PN, TX17（$800）：Bollinger的Vieilles Vignes Francaises（VVF）可說是酒莊的王牌，因為採用兩塊沒有受過根瘤蚜蟲（Phylloxera）侵害的葡萄田的葡萄來釀製香檳。而這枝PN就有Baby VVF之稱，因為也是100%用Pinot Noir釀製，但就比VVF便宜很多，起碼不用動輒過萬元。Peter說這PN除了有Pinot Noir的勁度外，酸度足夠，平衡亦不俗。（攝影：湯致遠）

其實，Peter最初飲香檳也是由大莊入手，如Moet & Chandon、Veuve Clicquot、Perrier-Jouet開始，雖然比較商業化，但就勝在house style質素穩定，不會買兩枝有不同的風味。

「小農香檳（Grower Champagne）每年的出品是會有距離，但因為有太多的不同種類，就會發現世界大了，有氧化的風味，有Biodynamic牛屎味的田園氣息。」Peter說他喜歡的香檳風格，不一定很多人會喜歡。

▲ Philippe Lancelot, Les Hauts d’Epernay（$650）：這個採用生物動力法（Biodynamic）釀製香檳的小酒莊，成品充滿田園氣息，Peter說有輕微的稻草風味。（攝影：湯致遠）

開拓眼界的小農香檳

就以他喜歡的小農香檳Jacques Selosse為例，喜歡與否，就見仁見智。「有次我與朋友吃飯，未接觸過Jacques Selosse，飲它的Substance，好難忘，真是香檳來嗎？有層次。有些香檳只有一個dimension，Jacques Selosse有3個，酸、果、還develop厚重的味道，果好熟，杏脯、桃，還有礦物風味，兩、三小時都好有變化。」

近年小農界另一香檳寵兒是Charles Dufour。「因為被法國米芝蓮餐廳追捧，所以紅了。我喜歡其style，複雜性高，礦物突出，而且清新得來帶點oxidative style，有些人或許不喜歡。」

最近Peter還試了Charles Dufour的Rose。「是Bulles de Comptoir, Face B, Joli Coin, Extra Rose，我們發現可以用來配羊腩煲。」他不諱言喜歡用Pinot Noir葡萄釀製的香檳多一點。「我喜歡Blanc de Noirs（只用Pinot Noir釀製）的厚重感覺，實在好多；Blanc de Blancs（只用Chardonnay釀製）飄忽，也可以說elegant。」

▲ LALLIER, Blanc de Noirs, Brut（$660）：Peter覺得這中型酒莊有大莊的風範、小農香檳的做法，因此入口會比大莊複雜，而酸度又好清新。（攝影：湯致遠）

不經不覺飲了15年香檳，2017年Peter更加入了香檳會Ordre des Coteaux de Champagne，最近更成為Officier。問他聖誕會喝甚麼香檳，他說可能是小農香檳Pierre Peters, Cuvee Speciale, Les Chetillons, Blanc de Blancs。「這香檳價錢也升得勁，風格像Charles Heidsieck，但就圓潤一點。它有一塊好靚的田——Les Chetillons，令香檳的複雜度高很多，可以慢慢欣賞。」看來小農香檳對他的影響甚深。

▲ Charles Heidsieck, Blanc des Millenaires, 2006（$1,671）：這枝Blanc de Blancs，Peter覺得不像Salon般清爽，反而有酒身，屬於「大隻」的Blanc de Blancs。（攝影：湯致遠）

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Info

逸品館

日期：即日至1月15日

地址：銅鑼灣京士頓街2至4號

營業時間：12nn-8pm