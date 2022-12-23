香檳達人一年飲幾百枝香檳 教你聖誕節選擇Champagne貼士

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又到聖誕！又到聖誕！雖然確診數字仍然不少，但防疫措施卻鬆綁了，相信今年聖誕節，開party的人數一定不少！除了要花心思想想吃甚麼聖誕大餐外，香檳又怎少得了呢？就請每年飲超過500枝香檳，多過一日一枝的香檳達人Peter Mok教我們點揀香檳，Cheers！
不說不知，酒齡有20多年的Peter，原來最初對香檳完全提不起興趣。「我通常是飲紅酒多，以前覺得香檳只是酸度高，不識欣賞，後來讀多了書（WSET Level 3），又買來試，便愈來愈喜歡。」
Peter還要多謝一個人，就是愛香檳的太太，連帶喜歡的大牌子，也跟隨老婆的口味，喜歡Bollinger。「我有幾百枝收藏，Bollinger佔了相當多，有二、三十枝。」他喜歡Bollinger的結構，酸度與果味的平衡，還會有足夠的烤香風味，滿有層次，不會覺得悶。「Bollinger La Grande Annee好年份才推出，就更加複雜。」
其實，Peter最初飲香檳也是由大莊入手，如Moet & Chandon、Veuve Clicquot、Perrier-Jouet開始，雖然比較商業化，但就勝在house style質素穩定，不會買兩枝有不同的風味。
「小農香檳（Grower Champagne）每年的出品是會有距離，但因為有太多的不同種類，就會發現世界大了，有氧化的風味，有Biodynamic牛屎味的田園氣息。」Peter說他喜歡的香檳風格，不一定很多人會喜歡。
開拓眼界的小農香檳
就以他喜歡的小農香檳Jacques Selosse為例，喜歡與否，就見仁見智。「有次我與朋友吃飯，未接觸過Jacques Selosse，飲它的Substance，好難忘，真是香檳來嗎？有層次。有些香檳只有一個dimension，Jacques Selosse有3個，酸、果、還develop厚重的味道，果好熟，杏脯、桃，還有礦物風味，兩、三小時都好有變化。」
近年小農界另一香檳寵兒是Charles Dufour。「因為被法國米芝蓮餐廳追捧，所以紅了。我喜歡其style，複雜性高，礦物突出，而且清新得來帶點oxidative style，有些人或許不喜歡。」
最近Peter還試了Charles Dufour的Rose。「是Bulles de Comptoir, Face B, Joli Coin, Extra Rose，我們發現可以用來配羊腩煲。」他不諱言喜歡用Pinot Noir葡萄釀製的香檳多一點。「我喜歡Blanc de Noirs（只用Pinot Noir釀製）的厚重感覺，實在好多；Blanc de Blancs（只用Chardonnay釀製）飄忽，也可以說elegant。」
不經不覺飲了15年香檳，2017年Peter更加入了香檳會Ordre des Coteaux de Champagne，最近更成為Officier。問他聖誕會喝甚麼香檳，他說可能是小農香檳Pierre Peters, Cuvee Speciale, Les Chetillons, Blanc de Blancs。「這香檳價錢也升得勁，風格像Charles Heidsieck，但就圓潤一點。它有一塊好靚的田——Les Chetillons，令香檳的複雜度高很多，可以慢慢欣賞。」看來小農香檳對他的影響甚深。
Info
逸品館
日期：即日至1月15日
地址：銅鑼灣京士頓街2至4號
營業時間：12nn-8pm
撰文 : 何小雲
欄名 : 型男玩物誌