毋需為儲錢戒掉咖啡 做好這兩件事開始累積財富

根據最近CNBC與Momentive合作的調查顯示，有五分之一的千禧一代（1980年-1996年出生）和四分之一的Z世代（1996年後出生）認為要賺到100萬或更多才能覺得富有。過去，很多人會覺得，要減少買咖啡、奢侈品等，從小數目開始儲錢，有助致富。但百萬富翁Ramit Sethi不同意這種講法，他認為節省這些錢也不能實現致富目標，要將目光放長遠，更多關注自己的儲蓄率和有意識的支出計劃，才能更有效實現財富積累。



白手起家的百萬富翁、《我會教你致富》的作者Ramit Sethi説道，如果賺100萬或以上是你的目標，就沒有必要為了達成目標而放棄一些奢侈的消費。他還說道，社會上經常有類似的言論「少喝拿鐵咖啡能儲錢」、「為之後的36萬年儲錢，這樣就能付得起首期」，這些根本就沒有作用。

應專注在「3萬美元問題」 而非「3美元問題」

Sethi説道，當談及如何增長財富這個話題時，大家都會將注意力放在「3美元的問題」上，例如，「我今日應該買少杯咖啡嗎？」或「我可以吃個甜品嗎？」，但事實上，這些問題根本不會令我們的財富有變化。相反，大家應該更多注意「3萬美元的問題」，例如「每個月我都有自動投資嗎？」或「我有談過薪酬嗎？」這些都是價值數萬美元的問題，但大家卻經常講注意力停留在「3美元的問題」上。



Sethi還説道，財富增長是漫長且無聊的過程，與其等待中彩票之外，不如做好兩件事，開始積累財富。

1. 關注自己的儲蓄率

根據Sethi的説法，一個關鍵的「3萬美元問題」是：我的儲蓄率是多少？這是指自己可以為未來預留的金額佔每月收入的百分比。



他還説道，收入的6%與7%都可以相差很遠，甚至能相差數千美元。一開始存款很少也沒有關係，現將自己能存的存下來，例如現在是5%，之後每年增加1%就可以。只要一直堅持，隨著時間的推移，這筆錢就會越來越多。



2.制定一份「有意識的支出計劃」

Sethi説道，每個人應該制定一份有意識的支出計劃，而不是依賴未來預算計劃。預算會令人用更多時間去計算自己花費，而不是用自己的錢去過富足的生活。

可以按照以下幾步來制定自己的「有意識的支出計劃」，既能確保自己的必要支出，也能利用剩餘的錢來享受生活。



1.固定的支出：例如房租、學生貸款等

2.存款：包括應急錢和度假支出

3.投資：例如強積金、保險等

4.「無罪消費」：例如吃大餐、購物等



每個人對於富裕的定義都不同，但最重要的是為實現自己的財富目標制定可行的計劃。摩根大通的數字財富規劃和諮詢主管Sam Palmer説道，個人財富規劃是靈活變動的，隨著人生階段的變化，應該適時調整自己的財務計劃。

責任編輯：梁政琪

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